Илья Топурия возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC P4P

07.10.2025
2025-10-07T17:07+0400
2025-10-07T17:07+0400
2025-10-07T17:07+0400
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузино-испанский боец смешанных единоборств Илья Топурия по-прежнему возглавляет объединенный рейтинг UFC во всех весовых категориях (P4P).
Рейтинг обновили после турнира UFC 320 в Лас-Вегасе.
Топурия в июне победил бразильца Чарльза Оливейру, завоевав чемпионский пояс в легком весе. Эта победа помогла ему впервые стать лидером рейтинга.
Другой грузинский боец Мераб Двалишвили, победивший Кори Сэндхагена на UFC 320 и в третий раз защитивший пояс в суперлегком весе, остается на третьем месте.
Новый чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра поднялся на четыре позиции в рейтинге, заняв шестое место. Бразильский боец победил Магомеда Анкалаева в первом раунде титульного боя.
Рейтинг бойцов UFC во всех весовых категориях (P4P):
3.
Мераб Двалишвили (Грузия)
4.
Хамзат Чимаев (Объединенные Арабские Эмираты)
5.
Александр Пантоха (Бразилия)
6.
Алекс Перейра (Бразилия)
7.
Александр Волкановски (Австралия)
8.
Джек Делла Маддалена (Австралия)
10.
Дрикус дю Плесси (ЮАР).
Илья Топурия родился в 1997 году в Германии в грузинской семье. Переехал в возрасте 7 лет в Грузию, где начал заниматься греко-римской борьбой в школе. Позже, в 15 лет, перебрался на юго-восток Испании в Аликанте, где стал заниматься смешанными боевыми единоборствами в клубе Climent. Дебютировал как профессионал на местных соревнованиях в 2015 году.
Топурия, которому в январе исполнилось 28 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля 2024 года победил австралийца Александра Волкановски. За эту победу он получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.
В октябре того же года он сохранил чемпионский пояс UFC в полулегком весе, победив титулованного американца Макса Холлоуэя.