Илья Топурия возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC P4P

Рейтинг обновили после турнира UFC 320 в Лас-Вегасе 07.10.2025

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузино-испанский боец смешанных единоборств Илья Топурия по-прежнему возглавляет объединенный рейтинг UFC во всех весовых категориях (P4P). Рейтинг обновили после турнира UFC 320 в Лас-Вегасе. Топурия в июне победил бразильца Чарльза Оливейру, завоевав чемпионский пояс в легком весе. Эта победа помогла ему впервые стать лидером рейтинга. Другой грузинский боец Мераб Двалишвили, победивший Кори Сэндхагена на UFC 320 и в третий раз защитивший пояс в суперлегком весе, остается на третьем месте. Новый чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра поднялся на четыре позиции в рейтинге, заняв шестое место. Бразильский боец победил Магомеда Анкалаева в первом раунде титульного боя. Рейтинг бойцов UFC во всех весовых категориях (P4P): Илья Топурия Илья Топурия родился в 1997 году в Германии в грузинской семье. Переехал в возрасте 7 лет в Грузию, где начал заниматься греко-римской борьбой в школе. Позже, в 15 лет, перебрался на юго-восток Испании в Аликанте, где стал заниматься смешанными боевыми единоборствами в клубе Climent. Дебютировал как профессионал на местных соревнованиях в 2015 году. Топурия, которому в январе исполнилось 28 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля 2024 года победил австралийца Александра Волкановски. За эту победу он получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии. В октябре того же года он сохранил чемпионский пояс UFC в полулегком весе, победив титулованного американца Макса Холлоуэя. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

