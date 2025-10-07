https://sputnik-georgia.ru/20251007/kurs-lari-dollar-295275618.html
Курс лари на вторник – 2,7201 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0037 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 октября в размере 2,7201 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0037 лари по отношению к доллару.
