Мы не враги: премьер Грузии призвал Запад к новому этапу отношений

Причиной подобного отношения стала попытка реализации "сценария второго фронта", за которым стояли представители западной бюрократии, заявил Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Власти Грузии остаются в режиме "односторонней дружбы" и готовы к перезагрузке отношений как с США, так и с Евросоюзом, рассчитывая, что западная бюрократия начнет воспринимать Грузию не как врага, а как партнера, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет. По словам премьера, причиной подобного отношения стала попытка реализации "сценария второго фронта", за которым стояли представители западной бюрократии. Однако этот план провалился, сменить власть не удалось. Кобахидзе подчеркнул, что у "глубинного государства" существует подход – "либо ты агент, либо ты враг", и этот подход необходимо изменить. "Это единственное, чего мы требуем. Мы не станем агентами, но и не нужно смотреть на нас, как на врагов. Смотрите на нас, как на партнеров. Если на нас так посмотрят, и, надеюсь, такая перспектива все же существует, несмотря на сложный фон, тогда все изменится", – отметил премьер. Он добавил, что, несмотря на открытую поддержку акций с целью свержения власти и призывы голосовать против правящей команды со стороны отдельных представителей Евросоюза, Тбилиси по-прежнему готов к перезагрузке отношений с Брюсселем. По его словам, за последние годы было несколько попыток дестабилизации при участии организаций, финансируемых ЕС, однако Грузия действует не под влиянием эмоций, а рационально и прагматично. Премьер подтвердил, что цель Грузии – стать членом европейской семьи к 2030 году – остается в силе. Он подчеркнул, что, несмотря на трудности и разочарования, правительство действует рационально и прагматично, без эмоций и надеется на позитивные изменения в самой Европе. "Мы готовы пожать руку всем, потому что эмоции нужно отложить в сторону. Это политика, это интересы страны. Да, они хотели этого, но у них не получилось. И, может быть, теперь они осознают, что должны говорить с нами, а не снова пытаться вернуть "Нацдвижение" к власти", – заявил Кобахидзе. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

