https://sputnik-georgia.ru/20251007/petre-mamradze-gruziya-po-pokazatelyam-razvitiya-obgonyaet-16-stran-es-i-nato-295283824.html

Петре Мамрадзе: "Грузия по показателям развития обгоняет 16 стран ЕС и НАТО"

Петре Мамрадзе: "Грузия по показателям развития обгоняет 16 стран ЕС и НАТО"

Sputnik Грузия

Не пристало президенту Молдовы Майе Санду комментировать политическую ситуацию в нашей стране, когда Грузия обгоняет Молдову, и не только, по множеству... 07.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-07T14:07+0400

2025-10-07T14:07+0400

2025-10-07T14:07+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

политика

молдова

петре мамрадзе

нато

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/07/295283653_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e2b3db625b3e106c1e0a4092fac5475c.jpg

Эксперт в интервью Sputnik Грузия сравнил политические процессы в Молдове и Грузии, отметив, что грузинские достижения нередко игнорируются на Западе.Президент Молдовы Майя Санду ранее выразила поддержку участникам беспорядков в Грузии, в результате которых пострадали более десятка полицейских.По словам эксперта, выборы в Молдове во многом определяются голосами граждан, которые давно не живут в стране. Без этих голосов, утверждает он, результаты были бы совсем другими. Также игнорируются голоса граждан Молдовы, проживающих в России.При этом европейские структуры, по мнению Мамрадзе, приветствуют подобные сценарии, называя их проявлением "проевропейского курса".Политолог подчеркнул, что по ряду показателей – экономических, социальных и управленческих, Грузия значительно опережает не только своих соседей, но и 16 стран, входящих в Евросоюз и НАТО.Однако, как отметил Мамрадзе, эти факты редко находят отражение в официальных отчетах ЕС: западные политики предпочитают говорить о Грузии в негативном ключе.

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, молдова, петре мамрадзе, нато, новости, пресс-центр, видео