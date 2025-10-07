https://sputnik-georgia.ru/20251007/petre-mamradze-gruziya-po-pokazatelyam-razvitiya-obgonyaet-16-stran-es-i-nato-295283824.html
Петре Мамрадзе: "Грузия по показателям развития обгоняет 16 стран ЕС и НАТО"
Петре Мамрадзе: "Грузия по показателям развития обгоняет 16 стран ЕС и НАТО"
Не пристало президенту Молдовы Майе Санду комментировать политическую ситуацию в нашей стране, когда Грузия обгоняет Молдову, и не только, по множеству...
Эксперт в интервью Sputnik Грузия сравнил политические процессы в Молдове и Грузии, отметив, что грузинские достижения нередко игнорируются на Западе.Президент Молдовы Майя Санду ранее выразила поддержку участникам беспорядков в Грузии, в результате которых пострадали более десятка полицейских.По словам эксперта, выборы в Молдове во многом определяются голосами граждан, которые давно не живут в стране. Без этих голосов, утверждает он, результаты были бы совсем другими. Также игнорируются голоса граждан Молдовы, проживающих в России.При этом европейские структуры, по мнению Мамрадзе, приветствуют подобные сценарии, называя их проявлением "проевропейского курса".Политолог подчеркнул, что по ряду показателей – экономических, социальных и управленческих, Грузия значительно опережает не только своих соседей, но и 16 стран, входящих в Евросоюз и НАТО.Однако, как отметил Мамрадзе, эти факты редко находят отражение в официальных отчетах ЕС: западные политики предпочитают говорить о Грузии в негативном ключе.
Эксперт в интервью Sputnik Грузия сравнил политические процессы в Молдове и Грузии, отметив, что грузинские достижения нередко игнорируются на Западе.
Президент Молдовы Майя Санду ранее выразила поддержку участникам беспорядков в Грузии, в результате которых пострадали более десятка полицейских.
По словам эксперта, выборы в Молдове во многом определяются голосами граждан, которые давно не живут в стране. Без этих голосов, утверждает он, результаты были бы совсем другими. Также игнорируются голоса граждан Молдовы, проживающих в России.
При этом европейские структуры, по мнению Мамрадзе, приветствуют подобные сценарии, называя их проявлением "проевропейского курса".
Политолог подчеркнул, что по ряду показателей – экономических, социальных и управленческих, Грузия значительно опережает не только своих соседей, но и 16 стран, входящих в Евросоюз и НАТО.
Однако, как отметил Мамрадзе, эти факты редко находят отражение в официальных отчетах ЕС: западные политики предпочитают говорить о Грузии в негативном ключе.