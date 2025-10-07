https://sputnik-georgia.ru/20251007/pochemu-vlasti-gruzii-ne-namereny-vydvoryat-zapadnykh-poslov-razyasnenie-gruzinskoy-mechty-295283228.html

Почему власти Грузии не намерены выдворять западных послов? Разъяснение "Грузинской мечты"

Высылка посла конкретной страны вызовет ряд дипломатических шагов, которые негативно отразятся на отношениях Грузии с этим государством, заявил политик 07.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Власти Грузии продолжат поддерживать профессиональные отношения с послами в режиме односторонней дружбы и избегать резких мер, поскольку считают, что требуемая населением высылка того или иного дипломата будет контрпродуктивной до тех пор, пока решения о назначениях принимаются управляемой "глубинным государством" евробюрократией, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. В МИД Грузии 7 октября были вызваны аккредитованные послы для обсуждения событий 4 октября, когда после завершения голосования на муниципальных выборах участники акции протеста попытались ворваться в резиденцию президента, пытаясь таким образом инициировать "передачу власти народу". Власти Грузии заявили, что ответственность за попытку штурма резиденции президента несут зарубежные покровители радикалов в стране. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что особая ответственность лежит на послах ЕС в Грузии. По словам Кирцхалия, несмотря на недовольство значительной части населения Грузии действиями отдельных послов, страна продолжает поддерживать с ними профессиональные отношения и не предпринимает резких мер. По его словам, такая политика основана на понимании того, что влияние "глубинного государства" сильно проявлено в структурах ЕС, а многие евробюрократы действуют в интересах этого влияния. Поэтому поведение отдельных дипломатов не является для Тбилиси неожиданностью. Он также отметил, что грузинское государство годами выстраивало и развивало отношения с этими странами, и власти не позволят евробюрократии, управляемой "глубинным государством", испортить достигнутые результаты на уровне государств и народов из-за недипломатичных действий послов. При этом, Кирцхалия подчеркнул, что высылка посла конкретной страны вызовет ряд дипломатических шагов, которые негативно отразятся на отношениях Грузии с этим государством. В то же время, учитывая, что рано или поздно влияние "глубинного государства" в Европе ослабнет, признаки чего, по словам Кирцхалия, постепенно проявляются в ряде стран и среди их населения, власти Грузии остаются в режиме односторонней дружбы. Власти Грузии не намерены допустить, чтобы недипломатичные действия послов или евробюрократов обостряли партнерские и дружеские отношения с ЕС и европейскими государствами, отметил он. Как заявил Кирцхалия, в последние годы, особенно после начала конфликта на Украине, некоторые послы западных стран, в том числе государств — членов ЕС, допустили поведение, выходящее за рамки дипломатической этики и содержащее признаки вмешательства во внутренние дела Грузии. Аналогичные недопустимые высказывания звучат и от руководителей внешнеполитических ведомств и высокопоставленных лиц отдельных европейских стран. По словам Кирцхалия, подобное недружелюбное и недипломатичное поведение со стороны представителей стран, которых в Грузии считают друзьями, является неприемлемым. Однако, несмотря на справедливое возмущение общества и требования принять жесткие меры, в том числе выслать отдельных послов, власти объясняют, что придерживаются политики сдержанности и избегают резких решений, предпочитая сохранять дипломатический подход. Для понимания поведения отдельных послов, подчеркнул он, необходимо учитывать более широкий контекст: сегодня многие ведущие европейские государства, а также структуры и бюрократия ЕС находятся под влиянием "глубинного государства", что создает серьезные проблемы не только для Грузии, но и для самих этих стран, их граждан и всего Евросоюза. Под воздействием "глубинного государства" против Грузии велась целенаправленная кампания, последствия которой население ощутило на себе, сказал политик. В этом контексте Кирцхалия напомнил об отказе ЕС предоставить Грузии статус кандидата, несмотря на то, что страна была наиболее достойной среди претендентов. Кроме того, процесс открытия переговоров с Евросоюзом превратился в предмет политической торговли, пока власти Грузии не предприняли превентивные шаги для минимизации давления и спекуляций со стороны евробюрократов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

