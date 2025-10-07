https://sputnik-georgia.ru/20251007/politolog-petre-mamradze-o-reaktsii-zapada-na-besporyadki-v-gruzii-295283430.html

Политолог Петре Мамрадзе о реакции Запада на беспорядки в Грузии

Политолог Петре Мамрадзе о реакции Запада на беспорядки в Грузии

Sputnik Грузия

Западные политики делают заявления, не опираясь на реальные факты, и применяют двойные стандарты, когда речь идет о Грузии, заявил политолог Петре Мамрадзе в... 07.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-07T13:49+0400

2025-10-07T13:49+0400

2025-10-07T13:49+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

новости

политика

тбилиси

европа

петре мамрадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/07/295283059_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a0aad9d36738b3b5026bae02ab5af591.jpg

Об этом эксперт заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Эксперт отметил, что в случае аналогичных действий – попыток штурма власти или массовых беспорядков – в странах Европы или Балтии власти действовали бы гораздо жестче.Мамрадзе подчеркнул, что грузинские правоохранители, напротив, проявили сдержанность и оперативность, благодаря чему в столице удалось избежать масштабных столкновений.

тбилиси

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, новости, политика, тбилиси, европа, петре мамрадзе, пресс-центр, видео