https://sputnik-georgia.ru/20251007/politolog-petre-mamradze-o-reaktsii-zapada-na-besporyadki-v-gruzii-295283430.html
Политолог Петре Мамрадзе о реакции Запада на беспорядки в Грузии
Политолог Петре Мамрадзе о реакции Запада на беспорядки в Грузии
Sputnik Грузия
Западные политики делают заявления, не опираясь на реальные факты, и применяют двойные стандарты, когда речь идет о Грузии, заявил политолог Петре Мамрадзе в... 07.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-07T13:49+0400
2025-10-07T13:49+0400
2025-10-07T13:49+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
новости
политика
тбилиси
европа
петре мамрадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/07/295283059_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a0aad9d36738b3b5026bae02ab5af591.jpg
Об этом эксперт заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Эксперт отметил, что в случае аналогичных действий – попыток штурма власти или массовых беспорядков – в странах Европы или Балтии власти действовали бы гораздо жестче.Мамрадзе подчеркнул, что грузинские правоохранители, напротив, проявили сдержанность и оперативность, благодаря чему в столице удалось избежать масштабных столкновений.
тбилиси
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/07/295283059_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_20a40006b944f9bac081e02a26a61605.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, новости, политика, тбилиси, европа, петре мамрадзе, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, новости, политика, тбилиси, европа, петре мамрадзе, пресс-центр, видео
Политолог Петре Мамрадзе о реакции Запада на беспорядки в Грузии
Западные политики делают заявления, не опираясь на реальные факты, и применяют двойные стандарты, когда речь идет о Грузии, заявил политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия, комментируя реакцию стран Запада на последние события в Тбилиси
Об этом эксперт заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Эксперт отметил, что в случае аналогичных действий – попыток штурма власти или массовых беспорядков – в странах Европы или Балтии власти действовали бы гораздо жестче.
Мамрадзе подчеркнул, что грузинские правоохранители, напротив, проявили сдержанность и оперативность, благодаря чему в столице удалось избежать масштабных столкновений.