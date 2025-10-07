Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251007/pravitelstvo-gruzii-opredelilo-chislennost-armii-na-2026-god-295286440.html
Правительство Грузии определило численность армии на 2026 год
Правительство Грузии определило численность армии на 2026 год
Sputnik Грузия
Распоряжение о численности Сил обороны будет представлено на утверждение парламенту Грузии параллельно с проектом госбюджета 07.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-07T18:08+0400
2025-10-07T18:08+0400
грузия
новости
политика
грузинская армия
силы обороны грузии
бюджет грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24257/65/242576529_82:0:1195:626_1920x0_80_0_0_729d98486fecc2477a838ec2730fd18e.jpg
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Численность Сил обороны Грузии в 2026 году останется неизменной, говорится в проекте распоряжения правительства. Распоряжение о численности Сил обороны будет представлено на утверждение парламенту Грузии параллельно с проектом госбюджета. Как и в текущем году, численность Сил обороны к 2026 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24257/65/242576529_221:0:1056:626_1920x0_80_0_0_41b3f392f11a35e217709fc514c26de1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, грузинская армия, силы обороны грузии, бюджет грузии
грузия, новости, политика, грузинская армия, силы обороны грузии, бюджет грузии

Правительство Грузии определило численность армии на 2026 год

18:08 07.10.2025
© photo: Ministry of Defence of Georgia / FBПрисяга резервистов на военной базе в Телави
Присяга резервистов на военной базе в Телави - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2025
© photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
Подписаться
Распоряжение о численности Сил обороны будет представлено на утверждение парламенту Грузии параллельно с проектом госбюджета
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Численность Сил обороны Грузии в 2026 году останется неизменной, говорится в проекте распоряжения правительства.
Распоряжение о численности Сил обороны будет представлено на утверждение парламенту Грузии параллельно с проектом госбюджета.
Как и в текущем году, численность Сил обороны к 2026 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих.
Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0