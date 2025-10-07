https://sputnik-georgia.ru/20251007/pravitelstvo-gruzii-opredelilo-chislennost-armii-na-2026-god-295286440.html

Правительство Грузии определило численность армии на 2026 год

Распоряжение о численности Сил обороны будет представлено на утверждение парламенту Грузии параллельно с проектом госбюджета 07.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Численность Сил обороны Грузии в 2026 году останется неизменной, говорится в проекте распоряжения правительства. Распоряжение о численности Сил обороны будет представлено на утверждение парламенту Грузии параллельно с проектом госбюджета. Как и в текущем году, численность Сил обороны к 2026 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.

