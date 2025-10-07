https://sputnik-georgia.ru/20251007/pravitelstvu-gruzii-smozhet-opredelyat-usloviya-pryamoy-privatizatsii-gosimuschestva-295288864.html
Правительству Грузии сможет определять условия прямой приватизации госимущества
07.10.2025
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Парламентские комитеты рассматривают поправки в закон "О государственном имуществе", согласно которым правительство Грузии получит право в отдельных случаях самостоятельно устанавливать условия для продажи и обмена государственного имущества. Согласно поправкам, Агентство по управлению государственным имуществом с согласия правительства Грузии сможет осуществлять обмен государственного имущества на имущество, находящееся в собственности физического лица и/или юридического лица частного права, Национального банка Грузии, Грузинской православной Церкви. Порядок и условия обмена государственного имущества устанавливаются приказом министра экономики и устойчивого развития Грузии. Обмен недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, может осуществляться в случаях, предусмотренных постановлением правительства Грузии. Также правительство Грузии будет устанавливать случаи прямой продажи сельскохозяйственной земли и недвижимого имущества. Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".
Правительству Грузии сможет определять условия прямой приватизации госимущества
23:25 07.10.2025 (обновлено: 00:03 08.10.2025)
Порядок и условия обмена государственного имущества устанавливаются приказом министра экономики и устойчивого развития Грузии
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Парламентские комитеты рассматривают поправки в закон "О государственном имуществе", согласно которым правительство Грузии получит право в отдельных случаях самостоятельно устанавливать условия для продажи и обмена государственного имущества.
"После принятия поправок появится правовая основа для утверждения постановлением правительства Грузии предпосылок приватизации находящегося в государственной собственности недвижимого имущества путем обмена или прямой продажи, а в других случаях распоряжение недвижимым имуществом будет осуществляться в форме аукциона", – говорится в разъяснительной записке к законопроекту.
Согласно поправкам, Агентство по управлению государственным имуществом с согласия правительства Грузии сможет осуществлять обмен государственного имущества на имущество, находящееся в собственности физического лица и/или юридического лица частного права, Национального банка Грузии, Грузинской православной Церкви.
Порядок и условия обмена государственного имущества устанавливаются приказом министра экономики и устойчивого развития Грузии.
Обмен недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, может осуществляться в случаях, предусмотренных постановлением правительства Грузии.
Также правительство Грузии будет устанавливать случаи прямой продажи сельскохозяйственной земли и недвижимого имущества.
Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".