Правительству Грузии сможет определять условия прямой приватизации госимущества

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Парламентские комитеты рассматривают поправки в закон "О государственном имуществе", согласно которым правительство Грузии получит право в отдельных случаях самостоятельно устанавливать условия для продажи и обмена государственного имущества. Согласно поправкам, Агентство по управлению государственным имуществом с согласия правительства Грузии сможет осуществлять обмен государственного имущества на имущество, находящееся в собственности физического лица и/или юридического лица частного права, Национального банка Грузии, Грузинской православной Церкви. Порядок и условия обмена государственного имущества устанавливаются приказом министра экономики и устойчивого развития Грузии. Обмен недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, может осуществляться в случаях, предусмотренных постановлением правительства Грузии. Также правительство Грузии будет устанавливать случаи прямой продажи сельскохозяйственной земли и недвижимого имущества. Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

