Ртвели 2025: размер субсидии на сбор урожая винограда в Грузии вырос в полтора раза

07.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Правительство Грузии увеличило размер субсидии с 50 до 75 миллионов лари для государственной компании, которая закупает виноград у фермеров во время Ртвели 2025, сообщила медиаплатформа BMG. С 2020 года правительство Грузии ежегодно субсидирует сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли. Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам: виноград сорта "саперави", выращенный в регионе Кахети, – 1,5 лари ($0,55) за кг, виноград других сортов – 1,2 лари ($0,44) за кг, виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари ($0,37) за кг. В свою очередь, госкомпания планирует потратить 100 миллионов лари на закупку винограда у производителей и переработку его в вино и бренди. В 2025 году в Кахети ожидается сбор 200-250 тысяч тонн винограда. Прогнозируемый урожай винограда в Рача – от 1,5 до 2 тысяч тонн. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

