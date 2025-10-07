https://sputnik-georgia.ru/20251007/sud-ostavil-v-tyurme-organizatorov-shturma-administratsii-prezidenta-gruzii-4-oktyabrya-295284673.html
Суд оставил в тюрьме организаторов "штурма" администрации президента Грузии 4 октября
Суд оставил в тюрьме организаторов "штурма" администрации президента Грузии 4 октября
Судья полностью разделил позицию обвинения, что существует опасность уклонения обвиняемых от следствия и уничтожения доказательств 07.10.2025
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в виде меры пресечения всем пятерым организаторам акции оппозиции 4 октября, завершившейся попыткой штурма здания администрации президента и беспорядками. Членов организационного комитета акции протеста Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе задержали ночью 5 октября и обвиняют в организации и руководстве групповым насилием, попытке захвата стратегически важного объекта, призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти. Судья полностью разделил позицию прокурора Важи Тодуа, что существует опасность уклонения обвиняемых от следствия, совершения нового преступления и уничтожения доказательств. Позиция обвинения Как заявил на суде прокурор по делу Важа Тодуа, суду будет представлена совокупность доказательств, устанавливающих, что обвиняемые призывали к свержению государственной власти с целью насильственного вовлечения агрессивно настроенных к власти граждан и к необходимости революции. По его словам, после призыва Пааты Бурчуладзе к преступным действиям, Муртаз Зоделава призвал общество не подчиняться полиции. "На площади Орбелиани они целенаправленно повреждали муниципальное и частное имущество с использованием предметов. После того как организаторы преступного деяния и участники преступного деяния ворвались во двор здания, они нанесли словесные и физические оскорбления полицейским, используя камни и другие предметы", – заявил Тодуа. По его словам, доказательствами подтверждается, что это не было спонтанно и насильственные действия были организованы. Также прокуратура готова предоставить видео, где обвиняемые заявляют, что являются организаторами акции. "На видеозаписи видно, как организаторы преступных действий направляются к президентскому дворцу и как они ворвались туда", – отметил Тодуа. Кроме того, у стороны обвинения есть заключение экспертизы, которым установлен ущерб, причиненный в результате насильственных действий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
