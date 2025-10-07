Житель Западной Грузии задержан за торговлю наркотиками

https://sputnik-georgia.ru/20251007/zhitel-zapadnoy-gruzii-zaderzhan-za-torgovlyu-narkotikami-295280232.html
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Полиция Самегрело - Земо Сванети задержала ранее судимого жителя Зугдиди по обвинению в незаконном обороте наркотика метадон в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанному предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение. В ходе личного досмотра задержанного, а также на одной из локаций в Батуми, было изъято 112 упаковок наркотического средства метадон, подготовленного к сбыту. Расследование ведется по статье 260 УК Грузии. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Полиция Самегрело - Земо Сванети задержала ранее судимого жителя Зугдиди по обвинению в незаконном обороте наркотика метадон в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД.
Задержанному предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение.
В ходе личного досмотра задержанного, а также на одной из локаций в Батуми, было изъято 112 упаковок наркотического средства метадон, подготовленного к сбыту. Расследование ведется по статье 260 УК Грузии.
Борьба с наркотиками в Грузии
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков.
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.