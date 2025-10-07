https://sputnik-georgia.ru/20251007/zhitel-zapadnoy-gruzii-zaderzhan-za-torgovlyu-narkotikami-295280232.html

Житель Западной Грузии задержан за торговлю наркотиками

Житель Западной Грузии задержан за торговлю наркотиками

Sputnik Грузия

Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение 07.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-07T16:06+0400

2025-10-07T16:06+0400

2025-10-07T16:06+0400

происшествия

грузия

новости

самегрело-земо сванети

западная грузия

зугдиди

наркопреступления в грузии

наркоторговля

наркополитика

наркотики

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Полиция Самегрело - Земо Сванети задержала ранее судимого жителя Зугдиди по обвинению в незаконном обороте наркотика метадон в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанному предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение. В ходе личного досмотра задержанного, а также на одной из локаций в Батуми, было изъято 112 упаковок наркотического средства метадон, подготовленного к сбыту. Расследование ведется по статье 260 УК Грузии. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

западная грузия

зугдиди

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, западная грузия, зугдиди, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики