Бывшего директора Глданской тюрьмы нашли мертвым – СМИ

08.10.2025, Sputnik Грузия
Давид Гогоберишвили и его заместитель покинули свои должности летом 2025 года
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Бывший директор Глданского пенитенциарного учреждения Давид Гогоберишвили обнаружен мертвым в гараже своего дома, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".По данным телеканала, рядом на теле бывшего директора тюрьмы было огнестрельное ранение. Расследование ведется по статье "доведение до самоубийства", при появлении новых обстоятельств дело может быть переквалифицировано.Давид Гогоберишвили и его заместитель покинули свои должности летом 2025 года, вскоре после того как в тюрьме был избит бывший партнер основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили.По официальной версии следствия, причиной нападения на Бачиашвили стал конфликт между заключенными.
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Бывший директор Глданского пенитенциарного учреждения Давид Гогоберишвили обнаружен мертвым в гараже своего дома, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".
По данным телеканала, рядом на теле бывшего директора тюрьмы было огнестрельное ранение. Расследование ведется по статье "доведение до самоубийства", при появлении новых обстоятельств дело может быть переквалифицировано.
Давид Гогоберишвили и его заместитель покинули свои должности летом 2025 года, вскоре после того как в тюрьме был избит бывший партнер основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили.
По официальной версии следствия, причиной нападения на Бачиашвили стал конфликт между заключенными.