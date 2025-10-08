https://sputnik-georgia.ru/20251008/byvshego-direktora-gldanskoy-tyurmy-nashli-mertvym--smi-295292547.html

Бывшего директора Глданской тюрьмы нашли мертвым – СМИ

Давид Гогоберишвили и его заместитель покинули свои должности летом 2025 года 08.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Бывший директор Глданского пенитенциарного учреждения Давид Гогоберишвили обнаружен мертвым в гараже своего дома, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".По данным телеканала, рядом на теле бывшего директора тюрьмы было огнестрельное ранение. Расследование ведется по статье "доведение до самоубийства", при появлении новых обстоятельств дело может быть переквалифицировано.Давид Гогоберишвили и его заместитель покинули свои должности летом 2025 года, вскоре после того как в тюрьме был избит бывший партнер основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили.По официальной версии следствия, причиной нападения на Бачиашвили стал конфликт между заключенными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

