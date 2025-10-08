https://sputnik-georgia.ru/20251008/chislo-zaderzhannykh-po-delu-o-shturme-administratsii-prezidenta-gruzii-vyroslo-do-35--295306662.html
Число задержанных по делу о штурме администрации президента Грузии выросло до 35
08.10.2025
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Полиция задержала еще 12 человек по делу делу о штурме администрации президента, таким образом число проходящих по делу выросло до 35 человек, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, задержанные обвиняются по статьям "повреждение или уничтожение вещи", "захват или блокирование стратегических объектов", "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав, таким образом, "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 30 участников акции и пятерых организаторов — Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия продолжаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
22:05 08.10.2025 (обновлено: 22:07 08.10.2025)
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Полиция задержала еще 12 человек по делу делу о штурме администрации президента, таким образом число проходящих по делу выросло до 35 человек, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.
По его словам, задержанные обвиняются по статьям "повреждение или уничтожение вещи", "захват или блокирование стратегических объектов", "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав, таким образом, "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы.
В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 30 участников акции и пятерых организаторов — Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия продолжаются.