https://sputnik-georgia.ru/20251008/chislo-zaderzhannykh-po-delu-o-shturme-administratsii-prezidenta-gruzii-vyroslo-do-35--295306662.html

Число задержанных по делу о штурме администрации президента Грузии выросло до 35

Число задержанных по делу о штурме администрации президента Грузии выросло до 35

Sputnik Грузия

Участники акции вечером 4 октября попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси 08.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-08T22:05+0400

2025-10-08T22:05+0400

2025-10-08T22:07+0400

акции

акции протеста

новости

грузия

происшествия

ираклий надирадзе

паата бурчуладзе

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295239467_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_684a09f507054f7b87193b9ba7f49cb1.jpg

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Полиция задержала еще 12 человек по делу делу о штурме администрации президента, таким образом число проходящих по делу выросло до 35 человек, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, задержанные обвиняются по статьям "повреждение или уничтожение вещи", "захват или блокирование стратегических объектов", "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав, таким образом, "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 30 участников акции и пятерых организаторов — Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия продолжаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

акции, акции протеста, новости, грузия, происшествия, ираклий надирадзе, паата бурчуладзе, тбилиси