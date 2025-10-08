https://sputnik-georgia.ru/20251008/elektromobili-v-botanicheskom-sadu-i-ne-tolko--kaladze-rasskazal-o-novykh-proektakh-merii-295300083.html
Электромобили в Ботаническом саду и не только – Каладзе рассказал о новых проектах мэрии
08.10.2025
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Национальном ботаническом саду Грузии возобновлено движение электромобилей для повышения комфорта посетителей, а также для внедрения экологически чистого транспорта, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
На главном маршруте сада установлено 10 туристических информационных карт и организовано столько же остановок для электромобилей. Новый электромобиль, предназначенный для людей с особыми потребностями и отвечающий современным стандартам, обеспечит удобное передвижение по территории сада.
"Эта инициатива способствует улучшению обслуживания посетителей, инклюзивному и устойчивому развитию пространства сада, а также популяризации экологически чистого транспорта", – отметил Каладзе.
Он подчеркнул, что одним из приоритетов Ботанического сада является развитие туристического потенциала.
Одновременно в разных районах Тбилиси ведутся масштабные инфраструктурные работы. В районе Надзаладеви на улице Ноэ Чхиквадзе проводится капитальный ремонт: первый слой асфальта уже уложен, завершение работ ожидается в ближайшие дни.
"В каждом районе будут проведены важные работы – реконструкция дорог, благоустройство площадей, а также реализация проектов в рамках программы поддержки товариществ собственников жилья. Кроме того, мы запустим инициативу по замене старых лифтов, которые представляют угрозу для жителей", – пообещал Каладзе.
Еще одним завершенным проектом стало обновление площади Нанта в районе Ваке. По словам Каладзе, в рамках реконструкции обустроены детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, зоны отдыха и выгула животных, установлено освещение, скамейки и беседки, а также проведены работы по озеленению.
"Тбилиси обязательно станет еще более современным европейским городом", – подчеркнул Каладзе.
Как отметил мэр, все вызовы, стоящие перед столицей, будут решены поэтапно при поддержке ее жителей.