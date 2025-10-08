https://sputnik-georgia.ru/20251008/es-nakhoditsya-v-tragicheskom-politicheskom-polozhenii-premer-gruzii-nazval-vinovnykh-295298380.html
ЕС находится в трагическом политическом положении: премьер Грузии назвал виновных
ЕС находится в трагическом политическом положении: премьер Грузии назвал виновных
Sputnik Грузия
Европейская народная партия требует санкций не против "насильников и врагов грузинской" демократии, а против Бидзины Иванишвили и других лидеров правящей... 08.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-08T15:09+0400
2025-10-08T15:09+0400
2025-10-08T15:09+0400
выборы в местные органы власти в грузии
выборы
выборы в грузии в объективе sputnik
местные выборы
местные выборы
политика
грузия
новости
европа
сша
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/19/295091576_0:165:2048:1317_1920x0_80_0_0_222f30fffec207a9578e7c13cb3fb9a4.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В трагическом политическом положении Европы виновата Европейская народная партия, которая вместо осуждения свержения власти требует санкций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Европейская народная партия (ЕНП) призвала ЕС ввести санкции против тех, кто "подрывает основы прав человека и верховенства закона Грузии". В партии заявили, что недавние задержания и угрозы преследования со стороны представителей "Грузинской мечты" "направлены на ограничение права людей на протест, исчезновение прозападной оппозиции и нагнетание тотального страха в обществе". Он отметил, что Европейская народная партия требует санкций не против "насильников и врагов грузинской" демократии, а против Бидзины Иванишвили и других лидеров правящей команды. Премьер-министр Грузии также отметил тот факт, что ряд стран и организаций, в том числе США, Евросоюз и конкретные страны Евросоюза — не сделали заявления, осуждающего и отмежевывающегося от попытки свержения правительства и насильственного штурма дворца президента Грузии. Премьер-министр Грузии заявил, что на фоне молчания ЕС и США, грузинское общество должно задать себе простой вопрос: могут ли после этого иметь какую-либо ценность заявления соответствующих государств и организаций? Участники акции протеста вечером 4 октября, после окончания голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав, таким образом, "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 20 участников акции, в том числе пятерых организаторов — Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "повреждение или уничтожение имущества", "захват или блокирование стратегических объектов", "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
сша
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/19/295091576_36:0:2012:1482_1920x0_80_0_0_bb3dadaac768bb4ff06eaa612469d85f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
выборы в местные органы власти в грузии, выборы, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, местные выборы, политика, грузия, новости, европа, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, паата бурчуладзе, европейская народная партия
выборы в местные органы власти в грузии, выборы, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, местные выборы, политика, грузия, новости, европа, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, паата бурчуладзе, европейская народная партия
ЕС находится в трагическом политическом положении: премьер Грузии назвал виновных
Европейская народная партия требует санкций не против "насильников и врагов грузинской" демократии, а против Бидзины Иванишвили и других лидеров правящей команды, утверждает Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В трагическом политическом положении Европы виновата Европейская народная партия, которая вместо осуждения свержения власти требует санкций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Европейская народная партия (ЕНП) призвала ЕС ввести санкции против тех, кто "подрывает основы прав человека и верховенства закона Грузии". В партии заявили, что недавние задержания и угрозы преследования со стороны представителей "Грузинской мечты" "направлены на ограничение права людей на протест, исчезновение прозападной оппозиции и нагнетание тотального страха в обществе".
"Заявление Eвропейской народной партии лучше всего помогает грузинскому обществу осознать, к какой беде привели Евросоюз потеря суверенитета и управляемая извне европейская бюрократия", - сказал Кобахидзе.
Он отметил, что Европейская народная партия требует санкций не против "насильников и врагов грузинской" демократии, а против Бидзины Иванишвили и других лидеров правящей команды.
Премьер-министр Грузии также отметил тот факт, что ряд стран и организаций, в том числе США, Евросоюз и конкретные страны Евросоюза — не сделали заявления, осуждающего и отмежевывающегося от попытки свержения правительства и насильственного штурма дворца президента Грузии.
"Естественно, отказ от отмежевания и осуждения попытки свержения и насилия легко интерпретируется как косвенное, но четкое выражение поддержки свержения и насилия", - отметил Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии заявил, что на фоне молчания ЕС и США, грузинское общество должно задать себе простой вопрос: могут ли после этого иметь какую-либо ценность заявления соответствующих государств и организаций?
"Естественно, этот вопрос по своей сути риторический. Очевидно, что заявления государств и организаций, которые не могут скрыть раздражение по отношению к грузинскому народу, его выбору и бескомпромиссной борьбе за мир, не будут иметь никакой ценности ни сейчас, ни в будущем", - сказал Кобахидзе.
Участники акции протеста вечером 4 октября, после окончания голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы.
Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав, таким образом, "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.
Полиция задержала более 20 участников акции, в том числе пятерых организаторов — Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.
Следственные действия ведутся по статьям: "повреждение или уничтожение имущества", "захват или блокирование стратегических объектов", "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".