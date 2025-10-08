https://sputnik-georgia.ru/20251008/es-nakhoditsya-v-tragicheskom-politicheskom-polozhenii-premer-gruzii-nazval-vinovnykh-295298380.html

ЕС находится в трагическом политическом положении: премьер Грузии назвал виновных

ЕС находится в трагическом политическом положении: премьер Грузии назвал виновных

Европейская народная партия требует санкций не против "насильников и врагов грузинской" демократии, а против Бидзины Иванишвили и других лидеров правящей...

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В трагическом политическом положении Европы виновата Европейская народная партия, которая вместо осуждения свержения власти требует санкций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Европейская народная партия (ЕНП) призвала ЕС ввести санкции против тех, кто "подрывает основы прав человека и верховенства закона Грузии". В партии заявили, что недавние задержания и угрозы преследования со стороны представителей "Грузинской мечты" "направлены на ограничение права людей на протест, исчезновение прозападной оппозиции и нагнетание тотального страха в обществе". Он отметил, что Европейская народная партия требует санкций не против "насильников и врагов грузинской" демократии, а против Бидзины Иванишвили и других лидеров правящей команды. Премьер-министр Грузии также отметил тот факт, что ряд стран и организаций, в том числе США, Евросоюз и конкретные страны Евросоюза — не сделали заявления, осуждающего и отмежевывающегося от попытки свержения правительства и насильственного штурма дворца президента Грузии. Премьер-министр Грузии заявил, что на фоне молчания ЕС и США, грузинское общество должно задать себе простой вопрос: могут ли после этого иметь какую-либо ценность заявления соответствующих государств и организаций? Участники акции протеста вечером 4 октября, после окончания голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав, таким образом, "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 20 участников акции, в том числе пятерых организаторов — Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "повреждение или уничтожение имущества", "захват или блокирование стратегических объектов", "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

