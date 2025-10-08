Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251008/glava-minoborony-gruzii-primet-uchastie-vo-vstreche-s-kollegami-iz-turtsii-i-azerbaydzhana-295302252.html
Глава Минобороны Грузии примет участие во встрече с коллегами из Турции и Азербайджана
Глава Минобороны Грузии примет участие во встрече с коллегами из Турции и Азербайджана
Sputnik Грузия
Трехсторонняя встреча министров обороны проводится ежегодно поочередно в Азербайджане, Турции и Грузии 08.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-08T17:16+0400
2025-10-08T17:23+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
азербайджан
турция
ираклий чиковани
закир гасанов
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24806/47/248064791_0:44:1011:613_1920x0_80_0_0_de08ceb429d6b800ab7b2b12e7edac0c.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани направился в Турцию на трехстороннюю встречу глав оборонных ведомств Грузии, Турции и Азербайджана, сообщили в пресс-службе. В этом году трехсторонняя встреча пройдет в Анкаре. "Министры обороны трех стран обсудят вопросы стратегического партнерства и планы развития сотрудничества в трехстороннем формате", – сказано в сообщении. Глава Минобороны Грузии также проведет двусторонние встречи с турецким и азербайджанским коллегами – Яшаром Гюлером и генерал-полковником Закиром Гасановым. После трехсторонней встречи министры подпишут совместную декларацию и выступят с заявлениями. Трехсторонняя встреча министров обороны проводится ежегодно поочередно в Азербайджане, Турции и Грузии. В следующем году встреча министров обороны пройдет в Азербайджане. В прошлом году встреча министров состоялась в Батуми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
азербайджан
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24806/47/248064791_76:0:936:645_1920x0_80_0_0_fb30246208e3569d95636c27dfa2d54e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, тбилиси, азербайджан, турция, ираклий чиковани, закир гасанов
политика, грузия, новости, тбилиси, азербайджан, турция, ираклий чиковани, закир гасанов

Глава Минобороны Грузии примет участие во встрече с коллегами из Турции и Азербайджана

17:16 08.10.2025 (обновлено: 17:23 08.10.2025)
© Government of Georgiaმთავრობის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსი ირაკლი ჩიქოვანი
მთავრობის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსი ირაკლი ჩიქოვანი - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2025
© Government of Georgia
Подписаться
Трехсторонняя встреча министров обороны проводится ежегодно поочередно в Азербайджане, Турции и Грузии
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани направился в Турцию на трехстороннюю встречу глав оборонных ведомств Грузии, Турции и Азербайджана, сообщили в пресс-службе.
В этом году трехсторонняя встреча пройдет в Анкаре.
"Министры обороны трех стран обсудят вопросы стратегического партнерства и планы развития сотрудничества в трехстороннем формате", – сказано в сообщении.
Глава Минобороны Грузии также проведет двусторонние встречи с турецким и азербайджанским коллегами – Яшаром Гюлером и генерал-полковником Закиром Гасановым.
После трехсторонней встречи министры подпишут совместную декларацию и выступят с заявлениями.
Трехсторонняя встреча министров обороны проводится ежегодно поочередно в Азербайджане, Турции и Грузии. В следующем году встреча министров обороны пройдет в Азербайджане.
В прошлом году встреча министров состоялась в Батуми.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0