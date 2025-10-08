https://sputnik-georgia.ru/20251008/glava-minoborony-gruzii-primet-uchastie-vo-vstreche-s-kollegami-iz-turtsii-i-azerbaydzhana-295302252.html
Глава Минобороны Грузии примет участие во встрече с коллегами из Турции и Азербайджана
Глава Минобороны Грузии примет участие во встрече с коллегами из Турции и Азербайджана
Sputnik Грузия
Трехсторонняя встреча министров обороны проводится ежегодно поочередно в Азербайджане, Турции и Грузии 08.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-08T17:16+0400
2025-10-08T17:16+0400
2025-10-08T17:23+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
азербайджан
турция
ираклий чиковани
закир гасанов
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24806/47/248064791_0:44:1011:613_1920x0_80_0_0_de08ceb429d6b800ab7b2b12e7edac0c.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани направился в Турцию на трехстороннюю встречу глав оборонных ведомств Грузии, Турции и Азербайджана, сообщили в пресс-службе. В этом году трехсторонняя встреча пройдет в Анкаре. "Министры обороны трех стран обсудят вопросы стратегического партнерства и планы развития сотрудничества в трехстороннем формате", – сказано в сообщении. Глава Минобороны Грузии также проведет двусторонние встречи с турецким и азербайджанским коллегами – Яшаром Гюлером и генерал-полковником Закиром Гасановым. После трехсторонней встречи министры подпишут совместную декларацию и выступят с заявлениями. Трехсторонняя встреча министров обороны проводится ежегодно поочередно в Азербайджане, Турции и Грузии. В следующем году встреча министров обороны пройдет в Азербайджане. В прошлом году встреча министров состоялась в Батуми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
азербайджан
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24806/47/248064791_76:0:936:645_1920x0_80_0_0_fb30246208e3569d95636c27dfa2d54e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, азербайджан, турция, ираклий чиковани, закир гасанов
политика, грузия, новости, тбилиси, азербайджан, турция, ираклий чиковани, закир гасанов
Глава Минобороны Грузии примет участие во встрече с коллегами из Турции и Азербайджана
17:16 08.10.2025 (обновлено: 17:23 08.10.2025)
Трехсторонняя встреча министров обороны проводится ежегодно поочередно в Азербайджане, Турции и Грузии
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани направился в Турцию на трехстороннюю встречу глав оборонных ведомств Грузии, Турции и Азербайджана, сообщили в пресс-службе.
В этом году трехсторонняя встреча пройдет в Анкаре.
"Министры обороны трех стран обсудят вопросы стратегического партнерства и планы развития сотрудничества в трехстороннем формате", – сказано в сообщении.
Глава Минобороны Грузии также проведет двусторонние встречи с турецким и азербайджанским коллегами – Яшаром Гюлером и генерал-полковником Закиром Гасановым.
После трехсторонней встречи министры подпишут совместную декларацию и выступят с заявлениями.
Трехсторонняя встреча министров обороны проводится ежегодно поочередно в Азербайджане, Турции и Грузии. В следующем году встреча министров обороны пройдет в Азербайджане.
В прошлом году встреча министров состоялась в Батуми.