Глава Минобороны Грузии примет участие во встрече с коллегами из Турции и Азербайджана

Трехсторонняя встреча министров обороны проводится ежегодно поочередно в Азербайджане, Турции и Грузии 08.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-08T17:16+0400

2025-10-08T17:16+0400

2025-10-08T17:23+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

азербайджан

турция

ираклий чиковани

закир гасанов

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани направился в Турцию на трехстороннюю встречу глав оборонных ведомств Грузии, Турции и Азербайджана, сообщили в пресс-службе. В этом году трехсторонняя встреча пройдет в Анкаре. "Министры обороны трех стран обсудят вопросы стратегического партнерства и планы развития сотрудничества в трехстороннем формате", – сказано в сообщении. Глава Минобороны Грузии также проведет двусторонние встречи с турецким и азербайджанским коллегами – Яшаром Гюлером и генерал-полковником Закиром Гасановым. После трехсторонней встречи министры подпишут совместную декларацию и выступят с заявлениями. Трехсторонняя встреча министров обороны проводится ежегодно поочередно в Азербайджане, Турции и Грузии. В следующем году встреча министров обороны пройдет в Азербайджане. В прошлом году встреча министров состоялась в Батуми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

