https://sputnik-georgia.ru/20251008/glavnoe-nabratsya-terpeniya---ekspert-o-vosstanovlenii-gruzino-rossiyskikh-otnosheniy-295296939.html

"Главное набраться терпения" - эксперт о восстановлении грузино-российских отношений

"Главное набраться терпения" - эксперт о восстановлении грузино-российских отношений

Sputnik Грузия

Рано или поздно Грузия и Россия восстановят дипломатические отношения, но это длительный процесс, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по... 08.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-08T10:32+0400

2025-10-08T10:32+0400

2025-10-08T13:32+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

россия

грузия

политика

москва

григорий карасин

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/08/295296762_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f2f472d9b28e8897bfe233ea8bc7b3e4.jpg

"Испортить отношения, разорвать отношения можно очень быстро, а вот восстановить и развивать – это процесс длительный. Здесь самое главное – набраться терпения и слышать друг друга... Надеюсь, что рано или поздно мы придем к восстановлению дипломатических отношений. Самое главное, чтобы мы уважали друг друга и чтобы не было вмешательства во внутренние дела друг друга, чтобы отношения были взаимоуважительные. И рано или поздно все будут вспоминать только хорошее, что связывает наши страны", - заявил Джабаров. Грузино-российские отношения постепенно нормализуются в последние годы, в условиях отсутствия дипотношений между странами. Соседние страны активно торгуют, обмениваются туристами и укрепляют межчеловеческие и культурные связи. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов. Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. На сегодняшний день Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%. Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, политика, москва, григорий карасин, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео