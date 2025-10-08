https://sputnik-georgia.ru/20251008/glavnoe-nabratsya-terpeniya---ekspert-o-vosstanovlenii-gruzino-rossiyskikh-otnosheniy-295296939.html
"Главное набраться терпения" - эксперт о восстановлении грузино-российских отношений
"Главное набраться терпения" - эксперт о восстановлении грузино-российских отношений
Sputnik Грузия
Рано или поздно Грузия и Россия восстановят дипломатические отношения, но это длительный процесс, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по... 08.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-08T10:32+0400
2025-10-08T10:32+0400
2025-10-08T13:32+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
россия
грузия
политика
москва
григорий карасин
пресс-центр
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/08/295296762_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f2f472d9b28e8897bfe233ea8bc7b3e4.jpg
"Испортить отношения, разорвать отношения можно очень быстро, а вот восстановить и развивать – это процесс длительный. Здесь самое главное – набраться терпения и слышать друг друга... Надеюсь, что рано или поздно мы придем к восстановлению дипломатических отношений. Самое главное, чтобы мы уважали друг друга и чтобы не было вмешательства во внутренние дела друг друга, чтобы отношения были взаимоуважительные. И рано или поздно все будут вспоминать только хорошее, что связывает наши страны", - заявил Джабаров. Грузино-российские отношения постепенно нормализуются в последние годы, в условиях отсутствия дипотношений между странами. Соседние страны активно торгуют, обмениваются туристами и укрепляют межчеловеческие и культурные связи. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов. Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. На сегодняшний день Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%. Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/08/295296762_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_38b9c8bbb95eb9b04390e87541caa73f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, политика, москва, григорий карасин, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, политика, москва, григорий карасин, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео
"Главное набраться терпения" - эксперт о восстановлении грузино-российских отношений
10:32 08.10.2025 (обновлено: 13:32 08.10.2025)
Рано или поздно Грузия и Россия восстановят дипломатические отношения, но это длительный процесс, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik
"Испортить отношения, разорвать отношения можно очень быстро, а вот восстановить и развивать – это процесс длительный. Здесь самое главное – набраться терпения и слышать друг друга... Надеюсь, что рано или поздно мы придем к восстановлению дипломатических отношений. Самое главное, чтобы мы уважали друг друга и чтобы не было вмешательства во внутренние дела друг друга, чтобы отношения были взаимоуважительные. И рано или поздно все будут вспоминать только хорошее, что связывает наши страны", - заявил Джабаров.
Грузино-российские отношения постепенно нормализуются в последние годы, в условиях отсутствия дипотношений между странами. Соседние страны активно торгуют, обмениваются туристами и укрепляют межчеловеческие и культурные связи.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.
Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.
На сегодняшний день Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.
Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.