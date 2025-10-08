https://sputnik-georgia.ru/20251008/kak-izmenilsya-obem-vneshnego-dolga-gruzii--novye-dannye-natsbanka-295290250.html
Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
За второй квартал 2025 года общий внешний долг вырос на 1,1 миллиарда долларов 08.10.2025
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 30 июня 2025 года насчитывал 26,5 миллиарда долларов, что составляет 75,1% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За второй квартал 2025 года общий внешний долг вырос на 1,1 миллиарда долларов, в том числе на 74,8 миллиона долларов вырос за счет операционных изменений и из-за других изменений – на 144,1 миллиона долларов, в тоже время вырос на 815,5 миллиона долларов за счет изменений курса и на 18,6 миллиона долларов – за счет изменения цен.Из общего объема 11,5 миллиарда долларов приходится на долг государства (32,4% к ВВП), из которых 8,9 миллиарда долларов – долг правительства, 821,1 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 451,8 миллиона долларов и 1,3 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 9,1 миллиарда долларов, частных предприятий – 4,9 миллиарда долларов, долг между компаниями – 2,7 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 87%.Чистый долг Грузии на 30 июня 2025 года составил 13,8 миллиарда долларов (37,5% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,8 млрд долларов (19,2% к ВВП).
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 30 июня 2025 года насчитывал 26,5 миллиарда долларов, что составляет 75,1% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
За второй квартал 2025 года общий внешний долг вырос на 1,1 миллиарда долларов, в том числе на 74,8 миллиона долларов вырос за счет операционных изменений и из-за других изменений – на 144,1 миллиона долларов, в тоже время вырос на 815,5 миллиона долларов за счет изменений курса и на 18,6 миллиона долларов – за счет изменения цен.
Из общего объема 11,5 миллиарда долларов приходится на долг государства (32,4% к ВВП), из которых 8,9 миллиарда долларов – долг правительства, 821,1 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 451,8 миллиона долларов и 1,3 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.
Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 9,1 миллиарда долларов, частных предприятий – 4,9 миллиарда долларов, долг между компаниями – 2,7 миллиарда долларов.
Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 87%.
Чистый долг Грузии на 30 июня 2025 года составил 13,8 миллиарда долларов (37,5% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,8 млрд долларов (19,2% к ВВП).