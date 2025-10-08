Как вы оцениваете результаты местных выборов в Грузии 4 октября?

Выборы в местные органы власти в Грузии 2025

Выборы в органы местного самоуправления проходят 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них принимают участие 12 партий. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов - сакребуло.