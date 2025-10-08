https://sputnik-georgia.ru/20251008/kogda-gruziya-i-saudovskaya-araviya-podpishut-investitsionnoe-soglashenie-295299907.html
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Грузия и Саудовская Аравия подпишут меморандум о начале переговоров по двустороннему инвестиционному соглашению, заявил замглавы Минэкономики Грузии Геннадий Арвеладзе по итогам встречи со своим арабским коллегой в Эр-Рияде. Арвеладзе встретился с заместителем министра инвестиций Саудовской Аравии Фари Аль Гарни. Стороны обсудили приоритетные направления экономических отношений двух стран, включая развитие двусторонних инвестиционных возможностей и начало работы над заключением соответствующего соглашения. По его словам, в последние годы объем инвестиций из Саудовской Аравии в Грузию растет – в 2024 году он увеличился на 263%, а за 6 месяцев 2025 года – на 70%. В ходе визита в столицу Саудовской Аравии Арвеладзе также встретился с главой Главного управления внешней торговли (GAFT) Саудовской Аравии Мохаммедом Абруллом Аль-Абдулджабаром. На встрече обсуждались механизмы содействия экспорту, были согласованы возможности организации двусторонних торговых миссий, бизнес-форумов и проведения различных мероприятий в сфере содействия развитию бизнеса. Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии. Страны начали переговоры о свободной торговле в 2019 году, но они были прерваны из-за пандемии COVID-19. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Когда Грузия и Саудовская Аравия подпишут инвестиционное соглашение?
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Грузия и Саудовская Аравия подпишут меморандум о начале переговоров по двустороннему инвестиционному соглашению, заявил замглавы Минэкономики Грузии Геннадий Арвеладзе по итогам встречи со своим арабским коллегой в Эр-Рияде.
Арвеладзе встретился с заместителем министра инвестиций Саудовской Аравии Фари Аль Гарни. Стороны обсудили приоритетные направления экономических отношений двух стран, включая развитие двусторонних инвестиционных возможностей и начало работы над заключением соответствующего соглашения.
"Мы договорились с заместителем министра инвестиций подписать меморандум о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве в сфере инвестиций. Саудовская Аравия является важным экономическим партнером, и мы приветствуем углубление сотрудничества с ней", – сказал Арвеладзе.
По его словам, в последние годы объем инвестиций из Саудовской Аравии в Грузию растет – в 2024 году он увеличился на 263%, а за 6 месяцев 2025 года – на 70%.
"После подписания двустороннего инвестиционного соглашения мы ожидаем еще больших инвестиций из Саудовской Аравии", – отметил Арвеладзе.
В ходе визита в столицу Саудовской Аравии Арвеладзе также встретился с главой Главного управления внешней торговли (GAFT) Саудовской Аравии Мохаммедом Абруллом Аль-Абдулджабаром. На встрече обсуждались механизмы содействия экспорту, были согласованы возможности организации двусторонних торговых миссий, бизнес-форумов и проведения различных мероприятий в сфере содействия развитию бизнеса.
Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.
Страны начали переговоры о свободной торговле в 2019 году, но они были прерваны из-за пандемии COVID-19.