Контрциклический буфер капитала банков Грузии остался неизменным
Контрциклический буфер капитала банков Грузии остался неизменным
08.10.2025
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии оставил неизменным, на уровне 1%, циклический компонент контрциклического буфера капитала банков, который представляет собой надбавку к минимальным требованиям к капиталу банков, говорится в сообщении регулятора. Циклический компонент контрциклического буфера капитала банков был установлен в марте 2023 года и с тех пор не менялся. По оценке комитета, отрицательный разрыв в соотношении кредитов к ВВП сократится в первой половине 2025 года при условии сохранения текущей динамики кредитной активности и постепенной нормализации экономического роста, говорится в сообщении. Комитет отмечает, что по состоянию на август 2025 года банки имеют здоровые показатели капитала и ликвидности. С 1 ноября 2023 года максимальный срок выдачи необеспеченных кредитов вернулся к уровню 2022 года – увеличился с 3 до 4 лет. Кроме того, с 1 января 2024 года упразднен лимит на выдачу кредитов в лари. Следующее заседание комитета финансовой стабильности Нацбанка Грузии состоится 26 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Контрциклический буфер капитала банков Грузии остался неизменным
18:31 08.10.2025 (обновлено: 18:34 08.10.2025)
Комитет отмечает, что по состоянию на август 2025 года банки имеют здоровые показатели капитала и ликвидности
