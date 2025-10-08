Международный форум клинической эндокринологии открылся в Тбилиси

https://sputnik-georgia.ru/20251008/mezhdunarodnyy-forum-klinicheskoy-endokrinologii-otkrylsya-v-tbilisi-295296606.html
В мероприятии участвуют ведущие эксперты американской клиники "Мейо", которые делятся с грузинскими и зарубежными специалистами новейшими достижениями и...
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе открыл Международный форум клинической эндокринологии в Тбилиси, сообщили в пресс-службе Минздрава. Цель форума – углубление знаний и обмен международным опытом. Двухдневный форум включает презентации, основанные на клинических случаях. Участники обсудят современные подходы в эндокринологии и их применение в ежедневной практике. В мероприятии принимают участие ведущие эксперты клиники "Мейо" (США), которые делятся с грузинскими и зарубежными специалистами новейшими достижениями и собственным опытом. Форум проходит при организации Ассоциации клинической эндокринологии. В нем участвуют около 400 делегатов – эндокринологи, кардиологи, нейрохирурги и специалисты внутренней медицины из Грузии и других стран. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе открыл Международный форум клинической эндокринологии в Тбилиси, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Цель форума – углубление знаний и обмен международным опытом.
Двухдневный форум включает презентации, основанные на клинических случаях. Участники обсудят современные подходы в эндокринологии и их применение в ежедневной практике.
В мероприятии принимают участие ведущие эксперты клиники "Мейо" (США), которые делятся с грузинскими и зарубежными специалистами новейшими достижениями и собственным опытом.
Форум проходит при организации Ассоциации клинической эндокринологии. В нем участвуют около 400 делегатов – эндокринологи, кардиологи, нейрохирурги и специалисты внутренней медицины из Грузии и других стран.