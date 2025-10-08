https://sputnik-georgia.ru/20251008/narkotiki-vesy-i-dengi--trem-zaderzhannym-v-batumi-grozit-bessrochnaya-tyurma-295293789.html

Наркотики, весы и деньги – трем задержанным в Батуми грозит бессрочная тюрьма

Наркотики, весы и деньги – трем задержанным в Батуми грозит бессрочная тюрьма

08.10.2025

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Гражданин Грузии и двое граждан Турции задержаны в Батуми (Аджария) по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере и содействии их сбыту – им грозит бессрочное заключение, говорится в сообщении МВД Грузии.По информации ведомства, среди задержанных 36-летний гражданин Грузии, у которого имеется прошлая судимость, и двое граждан Турции 29-ти и 34 лет. Полицейские в результате обысков в домах обвиняемых изъяли различные виды наркотических средств, в том числе 74 упаковки метадона, тетрагидроканнабинола и сушеной марихуаны, предназначенных для сбыта в особо крупном размере. Также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотиков, электронные весы и крупная сумма денег. Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном приобретении наркотических средств в крупном и особо крупном размере группой лиц и содействии их сбыту, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были приняты поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

