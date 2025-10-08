https://sputnik-georgia.ru/20251008/po-delu-o--shturme--administratsii-prezidenta-gruzii-zaderzhany-23-cheloveka--295292225.html
По делу о штурме администрации президента Грузии задержаны 23 человека
По делу о штурме администрации президента Грузии задержаны 23 человека
Участники акции протеста вечером 4 октября, после окончания голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав... 08.10.2025
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Полицейские задержали 23 человека по делу о штурме администрации президента, в том числе организаторов и активистку Нану Сандлер. Следствие ведется по статьям "повреждение или уничтожение вещи", "захват или блокирование стратегических объектов", "организация группового насилия, руководство им или участие в нем", и "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Из 23 задержанных на данный момент сотрудниками полиции пять являются организаторами, а 18 – гражданские активисты. Участники акции протеста вечером 4 октября, после окончания голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали 25 сотрудников полиции.На данный момент все пять организаторов акции (Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе) находятся в предварительном заключении. Остальные ждут либо предъявления обвинений, либо избрания меры пресечения.
По делу о штурме администрации президента Грузии задержаны 23 человека
Участники акции протеста вечером 4 октября, после окончания голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу"
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Полицейские задержали 23 человека по делу о штурме администрации президента, в том числе организаторов и активистку Нану Сандлер.
Следствие ведется по статьям "повреждение или уничтожение вещи", "захват или блокирование стратегических объектов", "организация группового насилия, руководство им или участие в нем", и "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".
Из 23 задержанных на данный момент сотрудниками полиции пять являются организаторами, а 18 – гражданские активисты.
Участники акции протеста вечером 4 октября, после окончания голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали 25 сотрудников полиции.
На данный момент все пять организаторов акции (Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе) находятся в предварительном заключении. Остальные ждут либо предъявления обвинений, либо избрания меры пресечения.