По делу о штурме администрации президента Грузии задержаны 23 человека

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Полицейские задержали 23 человека по делу о штурме администрации президента, в том числе организаторов и активистку Нану Сандлер. Следствие ведется по статьям "повреждение или уничтожение вещи", "захват или блокирование стратегических объектов", "организация группового насилия, руководство им или участие в нем", и "призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Из 23 задержанных на данный момент сотрудниками полиции пять являются организаторами, а 18 – гражданские активисты. Участники акции протеста вечером 4 октября, после окончания голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали 25 сотрудников полиции.На данный момент все пять организаторов акции (Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе) находятся в предварительном заключении. Остальные ждут либо предъявления обвинений, либо избрания меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

