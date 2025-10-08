https://sputnik-georgia.ru/20251008/premery-armenii-i-azerbaydzhana-priedut-v-tbilisi-na-forum-shelkovogo-puti-295298804.html

Премьеры Армении и Азербайджана приедут в Тбилиси на форум Шелкового пути

Никол Пашинян и Али Асадов примут участие в официальной церемонии открытия форума и диалоге высокого уровня с премьер-министром Грузии 08.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Премьер-министры Армении и Азербайджана выступят с приветственными речами на открытии Тбилисского форума Шелкового пути, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. Форум пройдет в пятый раз 22-23 октября в Тбилиси. В мероприятии примут участие около 2 тысяч делегатов. Форум является ключевой площадкой для диалога и сотрудничества в целях укрепления региональной и глобальной взаимосвязанности. Премьеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Али Асадов примут участие в официальной церемонии открытия форума и диалоге высокого уровня с премьер-министром Грузии. Наряду с премьер-министрами в мероприятии примут участие высокопоставленные политические деятели, представители бизнес-сектора и международных организаций, премьер-министры и вице-премьеры стран региона, а также отраслевые министры, руководители ведущих мировых компаний и международных финансовых институтов, международные эксперты. "Тбилисский форум Шелкового пути" уже зарекомендовал себя как высокоуровневая международная платформа как для диалога между правительствами разных стран, так и для многостороннего сотрудничества государств, международных организаций и бизнеса. Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах. Впервые мероприятие прошло 10 лет назад, в 2015 году, и с тех пор проводится каждые два года. Программа форума В рамках форума модераторами дискуссионных сессий и панелей выступят известные, международно признанные представители ведущих мировых СМИ. Мероприятие стартует 22 октября в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Захария Палиашвили. С приветственной речью выступит премьер-министр Грузии. В этот же день состоятся семь тематических сессий по вопросам торговли, транспорта, энергетики и цифровых технологий. Также 22 октября пройдет инвестиционный форум. 23 октября в рамках форума состоится Тбилисский финансовый саммит, официальная церемония открытия которого пройдет при участии лидеров финтех-индустрии. Кроме того, 22-23 октября представители компаний из различных отраслей проведут двусторонние бизнес-встречи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

