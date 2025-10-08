https://sputnik-georgia.ru/20251008/rtveli-2025-kak-idet-sbor-urozhaya-vinograda-v-gruzii-295289960.html

Ртвели 2025: как идет сбор урожая винограда в Грузии

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к 7 октября переработали до 225 тысяч тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября, и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача. К этому времени виноград на заводы в Кахети сдали до 16 тысяч фермеров. Ежедневная переработка винограда превышает 10 тысяч тонн. Ртвели начался и в высокогорной Раче, где уже переработано 304 тонны винограда, большая часть из которой – сорта "Александроули" и "Муджуретули; именно из сочетания этих сортов и производят "Хванчкару". В 2025 году в Кахети ожидается сбор 200-250 тысяч тонн винограда. Прогнозируемый урожай винограда в Рача – от 1,5 до 2 тысяч тонн. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

