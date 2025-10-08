https://sputnik-georgia.ru/20251008/v-gruzii-planirovalis-besporyadki-s-primeneniem-oruzhiya--premer-295298989.html

В Грузии планировались беспорядки с применением оружия – премьер

СГБ обнаружила в лесу недалеко от Тбилиси большое количество оружия и взрывчатки 08.10.2025

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Грузии шел процесс реализации плана по устройству беспорядков с применением оружия, о чем свидетельствуют результаты работы СГБ страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Служба госбезопасности Грузии 5 октября сообщила об изъятии в лесу недалеко от Тбилиси большого количества оружия и взрывчатки, которые приобрел гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины. Их планировали использовать 4 октября, в день выборов. По оценке главы правительства, важно, чтобы следствие ответило на все вопросы и все было окончательно установлено. По данным СГБ, их сотрудникам удалось обезвредить группу лиц, которые должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси. Боеприпасы, по версии следствия, планировалось использовать для совершения диверсий параллельно с организованным групповым насилием и попыткой захвата президентского дворца в Тбилиси 4 октября. До выборов, 1 октября, в Тбилиси был задержан депутат сакребуло (горсовета) Тбилиси от партии "Единое национальное движение" Звиад Куправа. Его обвинили в призыве к свержению власти, после того как в социальных сетях он призвал к срыву выборов. В частности, в видео Куправа называет избирательные участки "пунктами спецоперации", а сами выборы – "спецоперацией", утверждая, что тактической задачей партии является срыв этой спецоперации. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 20 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

