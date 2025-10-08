https://sputnik-georgia.ru/20251008/verkhniy-lars-segodnya-na-doroge-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-vvedeny-ogranicheniya-295294305.html
Верхний Ларс сегодня: на дороге к грузино-российской границе введены ограничения
Верхний Ларс сегодня: на дороге к грузино-российской границе введены ограничения
08.10.2025
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Особый режим движения автотранспорта введен на 126-м км автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс (грузино-российская граница) и продлится до 6 декабря, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Ограничения действуют с 7 октября. На участке Степанцминда-Гвелети (0-4 км) проводятся строительные и подготовительные работы для укрепления склона с целью повышения безопасности движения.На время работ проезжая часть дороги будет сужена, а движение автотранспорта ежедневно ограничено с 06:00 до 10:00. В остальное время движение по дороге будет разрешено в обычном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Особый режим движения автотранспорта введен на 126-м км автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс (грузино-российская граница) и продлится до 6 декабря, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Ограничения действуют с 7 октября.
На участке Степанцминда-Гвелети (0-4 км) проводятся строительные и подготовительные работы для укрепления склона с целью повышения безопасности движения.
На время работ проезжая часть дороги будет сужена, а движение автотранспорта ежедневно ограничено с 06:00 до 10:00.
В остальное время движение по дороге будет разрешено в обычном режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.