https://sputnik-georgia.ru/20251008/vlasti-gruzii-osudili-trevozhnye-zayavleniya-professora-o-sobytiyakh-4-oktyabrya-295297457.html

Власти Грузии осудили тревожные заявления профессора о событиях 4 октября

Власти Грузии осудили тревожные заявления профессора о событиях 4 октября

Sputnik Грузия

По оценке Марине Читашвили, акция 4 октября была просто "иррационально спланирована" 08.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-08T20:20+0400

2025-10-08T20:20+0400

2025-10-08T20:20+0400

акции протеста

акции

грузия

новости

политика

ираклий надирадзе

паата бурчуладзе

тея цулукиани

"сила народа"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295245289_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eaa6adf56290509fe5716fd9fc5b5912.jpg

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Заявление профессора Марине Читашвили о событиях в день выборов в органы местного самоуправления 4 октября является тревожным, заявила вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани. Цулукиани в социальных сетях поделилась фрагментом передачи оппозиционного телеканала "Формула", где Читашвили заявила, что если бы 4 октября развивалось более драматично – с жертвами, кровью и стрельбой, то этот день имел бы решающее значение. По ее оценке, 4 октября было просто "иррационально спланировано". На заявление профессора также отреагировал лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. "Она все сказала! Комментарии здесь не нужны!" – написал Кирцхалия в своем аккаунте в соцсети. Многие "такие" лекторы сегодня – больше активисты, чем ученые, они не воспитывают мыслящую молодежь, а создают идеологически послушную массу, которая больше не верит ни в собственную семью, ни в страну, ни в веру, считает в свою очередь член партии "Сила народа" Зураб Кадагидзе. Он отметил, что в Грузии идет "образовательная война", где враг маскируется под педагога, внедряя идеологическую манипуляцию и разрывая связь между разумом и сердцем молодого поколения. Настоящая педагогика, по его словам, должна формировать личность с четкими моральными принципами, верой и ответственностью, устойчивую к идеологическим влияниям. Вечером 4 октября после завершения голосования на муниципальных выборах участники акции протеста попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив о "передаче власти народу". Правоохранители применили спецсредства и водометы, в результате чего пострадали 25 сотрудников полиции. На данный момент задержаны 23 участника акции, включая пятерых организаторов – это Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе, они находятся в предварительном заключении. Остальные участники ждут либо предъявления обвинений, либо избрания меры пресечения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

акции протеста, акции, грузия, новости, политика, ираклий надирадзе, паата бурчуладзе, тея цулукиани, "сила народа"