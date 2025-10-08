https://sputnik-georgia.ru/20251008/vlasti-gruzii-osudili-trevozhnye-zayavleniya-professora-o-sobytiyakh-4-oktyabrya-295297457.html
Власти Грузии осудили тревожные заявления профессора о событиях 4 октября
Власти Грузии осудили тревожные заявления профессора о событиях 4 октября
Sputnik Грузия
По оценке Марине Читашвили, акция 4 октября была просто "иррационально спланирована" 08.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-08T20:20+0400
2025-10-08T20:20+0400
2025-10-08T20:20+0400
акции протеста
акции
грузия
новости
политика
ираклий надирадзе
паата бурчуладзе
тея цулукиани
"сила народа"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295245289_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eaa6adf56290509fe5716fd9fc5b5912.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Заявление профессора Марине Читашвили о событиях в день выборов в органы местного самоуправления 4 октября является тревожным, заявила вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани. Цулукиани в социальных сетях поделилась фрагментом передачи оппозиционного телеканала "Формула", где Читашвили заявила, что если бы 4 октября развивалось более драматично – с жертвами, кровью и стрельбой, то этот день имел бы решающее значение. По ее оценке, 4 октября было просто "иррационально спланировано". На заявление профессора также отреагировал лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. "Она все сказала! Комментарии здесь не нужны!" – написал Кирцхалия в своем аккаунте в соцсети. Многие "такие" лекторы сегодня – больше активисты, чем ученые, они не воспитывают мыслящую молодежь, а создают идеологически послушную массу, которая больше не верит ни в собственную семью, ни в страну, ни в веру, считает в свою очередь член партии "Сила народа" Зураб Кадагидзе. Он отметил, что в Грузии идет "образовательная война", где враг маскируется под педагога, внедряя идеологическую манипуляцию и разрывая связь между разумом и сердцем молодого поколения. Настоящая педагогика, по его словам, должна формировать личность с четкими моральными принципами, верой и ответственностью, устойчивую к идеологическим влияниям. Вечером 4 октября после завершения голосования на муниципальных выборах участники акции протеста попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив о "передаче власти народу". Правоохранители применили спецсредства и водометы, в результате чего пострадали 25 сотрудников полиции. На данный момент задержаны 23 участника акции, включая пятерых организаторов – это Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе, они находятся в предварительном заключении. Остальные участники ждут либо предъявления обвинений, либо избрания меры пресечения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295245289_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7636e20c9f34b0fc99f1c59a4a889e00.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
акции протеста, акции, грузия, новости, политика, ираклий надирадзе, паата бурчуладзе, тея цулукиани, "сила народа"
акции протеста, акции, грузия, новости, политика, ираклий надирадзе, паата бурчуладзе, тея цулукиани, "сила народа"
Власти Грузии осудили тревожные заявления профессора о событиях 4 октября
По оценке Марине Читашвили, акция 4 октября была просто "иррационально спланирована"
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Заявление профессора Марине Читашвили о событиях в день выборов в органы местного самоуправления 4 октября является тревожным, заявила вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани.
Цулукиани в социальных сетях поделилась фрагментом передачи оппозиционного телеканала "Формула", где Читашвили заявила, что если бы 4 октября развивалось более драматично – с жертвами, кровью и стрельбой, то этот день имел бы решающее значение. По ее оценке, 4 октября было просто "иррационально спланировано".
"Действительно тревожны такие слова от профессора!" – написала Цулукиани на своей странице в соцсети.
На заявление профессора также отреагировал лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. "Она все сказала! Комментарии здесь не нужны!" – написал Кирцхалия в своем аккаунте в соцсети.
Многие "такие" лекторы сегодня – больше активисты, чем ученые, они не воспитывают мыслящую молодежь, а создают идеологически послушную массу, которая больше не верит ни в собственную семью, ни в страну, ни в веру, считает в свою очередь член партии "Сила народа" Зураб Кадагидзе.
"Идеологическая педагогика сегодня в образовательной системе происходит тихо, но является самым опасным процессом – это целенаправленное перепрограммирование поколения руками педагогов и преподавателей, зависимых от финансирования иностранных доноров и "нарратива" либеральной идеологии", – написал Кадагидзе в соцсети.
Он отметил, что в Грузии идет "образовательная война", где враг маскируется под педагога, внедряя идеологическую манипуляцию и разрывая связь между разумом и сердцем молодого поколения. Настоящая педагогика, по его словам, должна формировать личность с четкими моральными принципами, верой и ответственностью, устойчивую к идеологическим влияниям.
"Так что не удивляйтесь таким педагогам и, соответственно, "вандалам", которых они воспитывают, и которые не раз сжигали проспект Руставели. Ведь они представляют ту самую либеральную программу, которая была запущена у нас 30 лет назад и до сих пор продолжается в виде экспериментов. Выход один – полная трансформация системы образования", – пишет Кадагидзе.
Вечером 4 октября после завершения голосования на муниципальных выборах участники акции протеста попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив о "передаче власти народу". Правоохранители применили спецсредства и водометы, в результате чего пострадали 25 сотрудников полиции.
На данный момент задержаны 23 участника акции, включая пятерых организаторов – это Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе, они находятся в предварительном заключении. Остальные участники ждут либо предъявления обвинений, либо избрания меры пресечения.