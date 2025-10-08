https://sputnik-georgia.ru/20251008/vsemirnyy-bank-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-295290109.html

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии

Sputnik Грузия

Реальный экономический рост в Грузии в августе 2025 года составил 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года 08.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-08T11:58+0400

2025-10-08T11:58+0400

2025-10-08T11:58+0400

экономика

грузия

новости

всемирный банк

азиатский банк развития (абр)

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/11/251494479_0:0:2430:1367_1920x0_80_0_0_3709a0e92bd8f8badfc78c7b8252a64c.jpg

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии в 2025 году с 5,5 до 7%, говорится в отчете банка. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2025 года составил 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-августе 2025 года составил 7,9%. По данным международного финансового института, фактический рост в Грузии в этом году выше, чем они предполагали в своем июньском прогнозе. К 2026 году в стране прогнозируется экономический рост в 5,5%, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем прогнозе. Согласно прогнозу Всемирного банка, экономика Грузии вырастет на 7% в 2025 году. Рост ВВП в Азербайджане составит в 2025 году 1,9%, в 2026 – 2,4%, а в Армении – 5,2% в 2025 году. Ранее прогноз роста экономики с 6 до 7% повысили Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, всемирный банк, азиатский банк развития (абр)