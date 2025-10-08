https://sputnik-georgia.ru/20251008/vsemirnyy-bank-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-295290109.html
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии
Реальный экономический рост в Грузии в августе 2025 года составил 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии в 2025 году с 5,5 до 7%, говорится в отчете банка. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2025 года составил 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-августе 2025 года составил 7,9%. По данным международного финансового института, фактический рост в Грузии в этом году выше, чем они предполагали в своем июньском прогнозе. К 2026 году в стране прогнозируется экономический рост в 5,5%, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем прогнозе. Согласно прогнозу Всемирного банка, экономика Грузии вырастет на 7% в 2025 году. Рост ВВП в Азербайджане составит в 2025 году 1,9%, в 2026 – 2,4%, а в Армении – 5,2% в 2025 году. Ранее прогноз роста экономики с 6 до 7% повысили Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Новости
