Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251008/vsemirnyy-bank-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-295290109.html
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии
Sputnik Грузия
Реальный экономический рост в Грузии в августе 2025 года составил 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года 08.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-08T11:58+0400
2025-10-08T11:58+0400
экономика
грузия
новости
всемирный банк
азиатский банк развития (абр)
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/11/251494479_0:0:2430:1367_1920x0_80_0_0_3709a0e92bd8f8badfc78c7b8252a64c.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии в 2025 году с 5,5 до 7%, говорится в отчете банка. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2025 года составил 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-августе 2025 года составил 7,9%. По данным международного финансового института, фактический рост в Грузии в этом году выше, чем они предполагали в своем июньском прогнозе. К 2026 году в стране прогнозируется экономический рост в 5,5%, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем прогнозе. Согласно прогнозу Всемирного банка, экономика Грузии вырастет на 7% в 2025 году. Рост ВВП в Азербайджане составит в 2025 году 1,9%, в 2026 – 2,4%, а в Армении – 5,2% в 2025 году. Ранее прогноз роста экономики с 6 до 7% повысили Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/11/251494479_270:0:2430:1620_1920x0_80_0_0_9858b5fe89993aa9d83e14c7a5bc90d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, всемирный банк, азиатский банк развития (абр)
экономика, грузия, новости, всемирный банк, азиатский банк развития (абр)

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии

11:58 08.10.2025
© AP Photo / Andrew HarnikВсемирный банк в Вашингтоне
Всемирный банк в Вашингтоне - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Подписаться
Реальный экономический рост в Грузии в августе 2025 года составил 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии в 2025 году с 5,5 до 7%, говорится в отчете банка.
Реальный экономический рост в Грузии в августе 2025 года составил 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-августе 2025 года составил 7,9%.
По данным международного финансового института, фактический рост в Грузии в этом году выше, чем они предполагали в своем июньском прогнозе. К 2026 году в стране прогнозируется экономический рост в 5,5%, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем прогнозе.
© SputnikРост экономики Грузии за август 2025 года
Рост экономики Грузии за август 2025 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2025
Рост экономики Грузии за август 2025 года
© Sputnik
Согласно прогнозу Всемирного банка, экономика Грузии вырастет на 7% в 2025 году. Рост ВВП в Азербайджане составит в 2025 году 1,9%, в 2026 – 2,4%, а в Армении – 5,2% в 2025 году.
Ранее прогноз роста экономики с 6 до 7% повысили Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0