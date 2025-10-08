https://sputnik-georgia.ru/20251008/zhitel-gruzii-shantazhiroval-nesovershennoletnyuyu-kadrami-lichnoy-zhizni-295293516.html

Житель Грузии шантажировал несовершеннолетнюю кадрами личной жизни

Задержанному мужчине предъявлено обвинение в незаконном получении информации о тайне личной жизни, за что ему грозит до 7 лет тюрьмы 08.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала мужчину за незаконное получение, хранение и использование информации о тайне личной жизни, в том числе интимных фото несовершеннолетней, говорится в заявлении Генпрокуратуры. Следствие установило, что обвиняемый вел переписку с различными лицами в социальной сети, в ходе которой без их согласия сохранял присланные интимные фото- и видео, в том числе с несовершеннолетней. Мужчина угрожал одной из потерпевших распространением полученных материалов с целью продолжения отношений. В рамках расследования прокуратура провела опрос потерпевших, обыск в доме обвиняемого, изъяла электронные носители, электронную переписку. Была назначена информационно-техническая экспертиза. В результате личного досмотра на телефоне обвиняемого обнаружены десятки незаконно полученных интимных фотографий и видеозаписей. Устанавливаются и допрашиваются потерпевшие. Мужчина был арестован 7 октября по решению суда. Ему предъявлено обвинение в незаконном получении информации о тайне личной жизни. Задержанному грозит до 7 лет тюрьмы. Прокуратура будет ходатайствовать о применении к задержанному заключения под стражу в качестве меры пресечения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

