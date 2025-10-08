https://sputnik-georgia.ru/20251008/zhitel-gruzii-shantazhiroval-nesovershennoletnyuyu-kadrami-lichnoy-zhizni-295293516.html
Житель Грузии шантажировал несовершеннолетнюю кадрами личной жизни
Житель Грузии шантажировал несовершеннолетнюю кадрами личной жизни
Sputnik Грузия
Задержанному мужчине предъявлено обвинение в незаконном получении информации о тайне личной жизни, за что ему грозит до 7 лет тюрьмы 08.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-08T15:33+0400
2025-10-08T15:33+0400
2025-10-08T15:33+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/71/234097194_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7747acc8f4af1f62e8b5971ff9edded.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала мужчину за незаконное получение, хранение и использование информации о тайне личной жизни, в том числе интимных фото несовершеннолетней, говорится в заявлении Генпрокуратуры. Следствие установило, что обвиняемый вел переписку с различными лицами в социальной сети, в ходе которой без их согласия сохранял присланные интимные фото- и видео, в том числе с несовершеннолетней. Мужчина угрожал одной из потерпевших распространением полученных материалов с целью продолжения отношений. В рамках расследования прокуратура провела опрос потерпевших, обыск в доме обвиняемого, изъяла электронные носители, электронную переписку. Была назначена информационно-техническая экспертиза. В результате личного досмотра на телефоне обвиняемого обнаружены десятки незаконно полученных интимных фотографий и видеозаписей. Устанавливаются и допрашиваются потерпевшие. Мужчина был арестован 7 октября по решению суда. Ему предъявлено обвинение в незаконном получении информации о тайне личной жизни. Задержанному грозит до 7 лет тюрьмы. Прокуратура будет ходатайствовать о применении к задержанному заключения под стражу в качестве меры пресечения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/71/234097194_114:0:1447:1000_1920x0_80_0_0_48cd7d7ffe596d377fa38d90a91ceff8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
Житель Грузии шантажировал несовершеннолетнюю кадрами личной жизни
Задержанному мужчине предъявлено обвинение в незаконном получении информации о тайне личной жизни, за что ему грозит до 7 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала мужчину за незаконное получение, хранение и использование информации о тайне личной жизни, в том числе интимных фото несовершеннолетней, говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Следствие установило, что обвиняемый вел переписку с различными лицами в социальной сети, в ходе которой без их согласия сохранял присланные интимные фото- и видео, в том числе с несовершеннолетней.
Мужчина угрожал одной из потерпевших распространением полученных материалов с целью продолжения отношений.
В рамках расследования прокуратура провела опрос потерпевших, обыск в доме обвиняемого, изъяла электронные носители, электронную переписку. Была назначена информационно-техническая экспертиза.
В результате личного досмотра на телефоне обвиняемого обнаружены десятки незаконно полученных интимных фотографий и видеозаписей. Устанавливаются и допрашиваются потерпевшие.
Мужчина был арестован 7 октября по решению суда. Ему предъявлено обвинение в незаконном получении информации о тайне личной жизни. Задержанному грозит до 7 лет тюрьмы.
Прокуратура будет ходатайствовать о применении к задержанному заключения под стражу в качестве меры пресечения.