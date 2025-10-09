https://sputnik-georgia.ru/20251009/chistaya-investitsionnaya-pozitsiya-gruzii-imeet-otritsatelnoe-znachenie-295290385.html

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

09.10.2025

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 июня 2025 года имеет отрицательное значение и составляет 33 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За второй квартал показатель ухудшился на 1,4 миллиарда долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 93,5% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 18,1 миллиарда долларов, что на 888,1 миллиарда долларов больше показателя на конец первого квартала 2025 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 51,1 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 2,3 миллиарда долларов по сравнению с первым кварталом 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

