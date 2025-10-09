https://sputnik-georgia.ru/20251009/dialog-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine-preterpevaet-sereznuyu-pauzu---peskov-295314808.html

Диалог по урегулированию конфликта на Украине претерпевает серьезную паузу - Песков

Киев сейчас не тяготеет к мирному процессу, надеясь, что что-то изменится на фронтах, но реальное положение дел иное, отметил Песков 09.10.2025, Sputnik Грузия

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Диалог по урегулированию конфликта на Украине претерпевает серьезную паузу, предметного ответа Киева по проекту стамбульских документов и рабочим группам Москва не получала, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он также отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ по проекту документов и рабочим группам, о чем была достигнута договоренность на переговорах в Стамбуле."Никакого субстантивного ответа по-прежнему нет от украинской стороны по проекту документов, по рабочим группам... Дальше ничего не движется", – сказал Дмитрий Песков."Явно воодушевленные европейцами, совершенно сейчас не тяготеют к какому-то мирному процессу. Им кажется, что что-то изменится на фронтах, они перейдут в позитивную динамику. Реальное положение дел свидетельствует об обратном", – отметил Песков.Переговоры в СтамбулеПереговорный процесс с Украиной был возобновлен после трехлетнего перерыва по инициативе Москвы весной этого года. Всего состоялось три раунда переговоров.Результатом первой встречи 16 мая стала договоренность об оперативной подготовке своего видения условий мирного урегулирования в проекте меморандума. Также был согласован обмен пленными.Второй раунд состоялся 2 июня также в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта и договорились о самом масштабном обмене пленными.Третья встреча прошла 23 июля. По ее итогам российская сторона предложила украинской делегации создать три рабочие группы по мирному урегулированию, которые будут работать в формате онлайн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

