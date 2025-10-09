https://sputnik-georgia.ru/20251009/glava-minoborony-gruzii-provel-vstrechi-so-svoimi-kollegami-iz-turtsii-i-azerbaydzhana-295317161.html
Глава Минобороны Грузии провел встречи со своими коллегами из Турции и Азербайджана
Глава Минобороны Грузии провел встречи со своими коллегами из Турции и Азербайджана
Sputnik Грузия
Вице-премьер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находится с визитом в Турции, где принимает участие в трехсторонней встрече министров обороны... 09.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-09T21:53+0400
2025-10-09T21:53+0400
2025-10-09T21:53+0400
политика
грузия
новости
турция
азербайджан
тбилиси
ираклий чиковани
закир гасанов
министерство обороны грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/09/295316811_0:44:1601:944_1920x0_80_0_0_a73b424535c0fb07e1e989b8d4e001b1.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Министры обороны Грузии и Турции Ираклий Чиковани и Яшар Гюлер обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между ведомствами, которое успешно развивается уже более двух десятилетий, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Вице-премьер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находится с визитом в Турции, где принимает участие в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии. На встрече стороны отметили позитивную динамику взаимодействия и выразили готовность к его дальнейшему укреплению. Чиковани поблагодарил турецкую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, подчеркнув, что Турция на протяжении десятилетий оказывает материально-техническую и финансовую помощь в развитии Сил обороны страны, а также активно участвует в реализации инициатив, предусмотренных Основным пакетом (SNGP). Чиковани также встретился с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым. Глава минобороны Грузии подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между странами является основой безопасности и развития региона. Он поблагодарил генерал-полковника Гасанова за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Он также обратил внимание на историческое значение совместной декларации, подписанной Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, отметив, что этот документ внесет важный вклад в укрепление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Чиковани подтвердил готовность грузинской стороны способствовать развитию регионального сотрудничества и отметил успешное выполнение мероприятий, предусмотренных двусторонним планом взаимодействия на 2025 год. Стороны также обсудили участие азербайджанских военнослужащих в многонациональных совместных учениях и курсах в сфере военного образования, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах. Трехсторонняя встреча министров обороны проводится поочередно в трех странах: в 2024 году она прошла в Грузии, в Батуми, а в этом году проходит в Анкаре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
азербайджан
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/09/295316811_85:0:1505:1065_1920x0_80_0_0_400609c17ee072a9b502f267ccca9cb6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, турция, азербайджан, тбилиси, ираклий чиковани, закир гасанов, министерство обороны грузии
политика, грузия, новости, турция, азербайджан, тбилиси, ираклий чиковани, закир гасанов, министерство обороны грузии
Глава Минобороны Грузии провел встречи со своими коллегами из Турции и Азербайджана
Вице-премьер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находится с визитом в Турции, где принимает участие в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Министры обороны Грузии и Турции Ираклий Чиковани и Яшар Гюлер обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между ведомствами, которое успешно развивается уже более двух десятилетий, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Вице-премьер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находится с визитом в Турции, где принимает участие в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.
На встрече стороны отметили позитивную динамику взаимодействия и выразили готовность к его дальнейшему укреплению. Чиковани поблагодарил турецкую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, подчеркнув, что Турция на протяжении десятилетий оказывает материально-техническую и финансовую помощь в развитии Сил обороны страны, а также активно участвует в реализации инициатив, предусмотренных Основным пакетом (SNGP).
Стороны также обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в мире, безопасность Черноморского региона и связанные с ней вызовы. В этом контексте стратегическое сотрудничество между Грузией и Турцией имеет особое значение.
Чиковани также встретился с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым.
Глава минобороны Грузии подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между странами является основой безопасности и развития региона. Он поблагодарил генерал-полковника Гасанова за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Он также обратил внимание на историческое значение совместной декларации, подписанной Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, отметив, что этот документ внесет важный вклад в укрепление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе.
Чиковани подтвердил готовность грузинской стороны способствовать развитию регионального сотрудничества и отметил успешное выполнение мероприятий, предусмотренных двусторонним планом взаимодействия на 2025 год.
Стороны также обсудили участие азербайджанских военнослужащих в многонациональных совместных учениях и курсах в сфере военного образования, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах.
Трехсторонняя встреча министров обороны проводится поочередно в трех странах: в 2024 году она прошла в Грузии, в Батуми, а в этом году проходит в Анкаре.