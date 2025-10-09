https://sputnik-georgia.ru/20251009/glava-minoborony-gruzii-provel-vstrechi-so-svoimi-kollegami-iz-turtsii-i-azerbaydzhana-295317161.html

Глава Минобороны Грузии провел встречи со своими коллегами из Турции и Азербайджана

Глава Минобороны Грузии провел встречи со своими коллегами из Турции и Азербайджана

Sputnik Грузия

Вице-премьер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находится с визитом в Турции, где принимает участие в трехсторонней встрече министров обороны... 09.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-09T21:53+0400

2025-10-09T21:53+0400

2025-10-09T21:53+0400

политика

грузия

новости

турция

азербайджан

тбилиси

ираклий чиковани

закир гасанов

министерство обороны грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/09/295316811_0:44:1601:944_1920x0_80_0_0_a73b424535c0fb07e1e989b8d4e001b1.jpg

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Министры обороны Грузии и Турции Ираклий Чиковани и Яшар Гюлер обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между ведомствами, которое успешно развивается уже более двух десятилетий, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Вице-премьер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находится с визитом в Турции, где принимает участие в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии. На встрече стороны отметили позитивную динамику взаимодействия и выразили готовность к его дальнейшему укреплению. Чиковани поблагодарил турецкую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, подчеркнув, что Турция на протяжении десятилетий оказывает материально-техническую и финансовую помощь в развитии Сил обороны страны, а также активно участвует в реализации инициатив, предусмотренных Основным пакетом (SNGP). Чиковани также встретился с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым. Глава минобороны Грузии подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между странами является основой безопасности и развития региона. Он поблагодарил генерал-полковника Гасанова за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Он также обратил внимание на историческое значение совместной декларации, подписанной Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, отметив, что этот документ внесет важный вклад в укрепление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Чиковани подтвердил готовность грузинской стороны способствовать развитию регионального сотрудничества и отметил успешное выполнение мероприятий, предусмотренных двусторонним планом взаимодействия на 2025 год. Стороны также обсудили участие азербайджанских военнослужащих в многонациональных совместных учениях и курсах в сфере военного образования, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах. Трехсторонняя встреча министров обороны проводится поочередно в трех странах: в 2024 году она прошла в Грузии, в Батуми, а в этом году проходит в Анкаре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

азербайджан

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, турция, азербайджан, тбилиси, ираклий чиковани, закир гасанов, министерство обороны грузии