Грузия демонстрирует независимость и открыта к диалогу с Западом – депутат

Политика Грузии подчеркивает независимость страны, которая остается миролюбивым государством с великой историей и глубоким уважением к своим традициям и... 09.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Политика, которую проводит Грузия, направлена на демонстрацию независимости, гордости и приверженности собственным принципам, и несмотря на критику со стороны западных партнеров, правящая команда готова начать отношения с ними с чистого листа, заявил лидер парламентского большинства, председатель фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику, в то время как правительство объясняет напряженность недовольством западных стран позицией Тбилиси по конфликту на Украине и стремлением сохранить государственный суверенитет. По его словам, внешняя политика Грузии подчеркивает независимость страны, которая остается миролюбивым государством с великой историей и глубоким уважением к своим традициям и религии. Депутат подчеркнул, что власти не позволят никому использовать Грузию в личных интересах. В то же время, несмотря на прошлые разногласия, правительство готово к обновлению отношений с западными партнерами. "Мы говорим, что, несмотря на большое оскорбление, готовы фактически забыть все это, если будет объективный подход и действительно дружеское отношение между странами, основанное на интересах обеих сторон", — отметил Кирцхалия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти остаются в режиме "односторонней дружбы" и готовы к перезагрузке отношений как с США, так и с Евросоюзом. По его словам, Тбилиси рассчитывает, что западная бюрократия начнет воспринимать Грузию не как врага, а как партнера. Премьер также подтвердил, что стратегическая цель страны — стать членом европейской семьи к 2030 году — остается в силе. Он подчеркнул, что, несмотря на трудности и разочарования, правительство действует рационально и прагматично, без эмоций, и надеется на позитивные изменения в самой Европе. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

