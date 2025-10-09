https://sputnik-georgia.ru/20251009/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-9-oktyabrya-2025-295289582.html
Какой сегодня церковный праздник: 9 октября 2025
Какой сегодня церковный праздник: 9 октября 2025
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 9 октября отмечают Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова 09.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-09T01:01+0400
2025-10-09T01:01+0400
2025-10-09T01:01+0400
религия
справки
календарь религиозных праздников
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251889431_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_cd9ccc8cce79323858f76cbab9a4c86d.jpg
По церковному календарю 9 октября отмечают день памяти cвятых Гедеона, Тихона и других. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иоанн БогословПо церковному календарю 9 октября отмечают Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова, единственного из 12 апостолов, который умер в глубокой старости своей смертью.Обстоятельства смерти апостола необычны и даже загадочны – Иоанн Богослов скончался в начале II века в Ефесе, предположительно, в возрасте 105 лет.По настоянию ученика Спасителя, семь самых близких его учеников, не осмелившись нарушить просьбу апостола, похоронили cвятого живым в крестообразной могиле, накрыв лицо платком. Однако тела Иоанна, когда вскрыли могилу через некоторое время, там не оказалось.По преданию, основанному на словах Иисуса, Иоанн Богослов был взят на небо живым, чтобы в дни царствования антихриста, непосредственно перед вторым пришествием Спасителя, вернуться на землю. Свидетельствуя о Христе, он примет за Него мученическую смерть от слуг сатаны.Судья ИзраильскийПо церковному календарю 9 октября поминают праведного Гедеона, судью Израильского, жившего в первой половине XI века до Рождества Христова.Родился будущий праведник в семье Иоаса из колена Манассиина в ветхозаветные времена. Господь, чтобы вразумить израильский народ, предал его за поклонение языческим богам в руки мадианитян. Ангел Господень явился к праведному Гедеону через семь трудных лет в угнетении и возвестил, что Господь избрал именно его, чтобы спасти народ Израиля от мадианитян и амаликитян.Тридцать тысяч человек собралось в войско Гедеона, но по велению Господа праведник оставил только 300 человек, с которыми одержал победу. Воодушевленный народ Израиля хотел Гедеона провозгласить царем, на что праведник ответил, что только Господь, явивший истинное чудо, будет владеть израильским народом.Гедеон, став судьей Израиля, в течение 40 лет мирно правил народом и дожил до глубокой старости.Патриарх Московский и всея РусиПо церковному календарю 9 октября отмечают день прославления одиннадцатого Патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). Его избрали после 196-летнего перерыва, после того как Петр Великий упразднил в 1721 году патриаршество, учредив взамен Священный Синод.Родился будущий Патриарх, в миру Василий, в 1865 году в семье потомственного священника в селе Клин Торопецкого уезда (ныне Тверская область). Закончив в Петербурге в 1888 году духовную академию, через три года он принял постриг с именем Тихон.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>Сначала служил в Польше инспектором Холмской духовной семинарии, затем епископом Алеутско-Аляскинской епархии в Америке, где помогал пастве налаживать духовную жизнь, возводил храмы, среди них Свято-Никольский собор в Нью-Йорке. За духовно-административные таланты молодого епископа вскоре возвели в сан архиепископа.Поместный собор Русской православной церкви открылся в Москве в августе 1917 года. На нем митрополита Тихона избрали Патриархом Московским и всея Руси.Служение святого Тихона выпало на трудные времена для Церкви, против которой большевики вели жестокую борьбу. Раскол начался и в самой Церкви – часть духовенства поддержала советскую власть.Патриарха арестовали, но через год вынуждены были выпустить, хотя продолжали открыто травить и пытались всячески отторгнуть от паствы. Даже дважды пытались убить.Святитель Тихон, несмотря на гонения, продолжал принимать народ в Донском монастыре, где уединенно жил. Преследуемый и больной, он неизменно служил по воскресным и праздничным дням.Патриарх скончался в день Благовещения Пресвятой Богородицы в 1925 году, на 60-м году жизни. По официальным данным, от сердечной недостаточности, хотя существует версия и об отравлении.Прославление святителя произошло на Архиерейском Соборе Русской православной церкви в 1989-м, в день преставления Иоанна Богослова, в чем многие видят Божий промысл.ИмениныПо церковному календарю 9 октября именины отмечают Афанасий, Александр, Владимир, Иван, Дмитрий, Ефрем, Николай и Тихон.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251889431_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_d95a38947e7ddb53aa78bfa0a174d536.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 9 октября 2025
По православному церковному календарю 9 октября отмечают Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова
По церковному календарю 9 октября отмечают день памяти cвятых Гедеона, Тихона и других. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.
По церковному календарю 9 октября отмечают Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова, единственного из 12 апостолов, который умер в глубокой старости своей смертью.
Обстоятельства смерти апостола необычны и даже загадочны – Иоанн Богослов скончался в начале II века в Ефесе, предположительно, в возрасте 105 лет.
По настоянию ученика Спасителя, семь самых близких его учеников, не осмелившись нарушить просьбу апостола, похоронили cвятого живым в крестообразной могиле, накрыв лицо платком. Однако тела Иоанна, когда вскрыли могилу через некоторое время, там не оказалось.
По преданию, основанному на словах Иисуса, Иоанн Богослов был взят на небо живым, чтобы в дни царствования антихриста, непосредственно перед вторым пришествием Спасителя, вернуться на землю. Свидетельствуя о Христе, он примет за Него мученическую смерть от слуг сатаны.
По церковному календарю 9 октября поминают праведного Гедеона, судью Израильского, жившего в первой половине XI века до Рождества Христова.
Родился будущий праведник в семье Иоаса из колена Манассиина в ветхозаветные времена. Господь, чтобы вразумить израильский народ, предал его за поклонение языческим богам в руки мадианитян. Ангел Господень явился к праведному Гедеону через семь трудных лет в угнетении и возвестил, что Господь избрал именно его, чтобы спасти народ Израиля от мадианитян и амаликитян.
Тридцать тысяч человек собралось в войско Гедеона, но по велению Господа праведник оставил только 300 человек, с которыми одержал победу. Воодушевленный народ Израиля хотел Гедеона провозгласить царем, на что праведник ответил, что только Господь, явивший истинное чудо, будет владеть израильским народом.
Гедеон, став судьей Израиля, в течение 40 лет мирно правил народом и дожил до глубокой старости.
Патриарх Московский и всея Руси
По церковному календарю 9 октября отмечают день прославления одиннадцатого Патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). Его избрали после 196-летнего перерыва, после того как Петр Великий упразднил в 1721 году патриаршество, учредив взамен Священный Синод.
Родился будущий Патриарх, в миру Василий, в 1865 году в семье потомственного священника в селе Клин Торопецкого уезда (ныне Тверская область). Закончив в Петербурге в 1888 году духовную академию, через три года он принял постриг с именем Тихон.
Сначала служил в Польше инспектором Холмской духовной семинарии, затем епископом Алеутско-Аляскинской епархии в Америке, где помогал пастве налаживать духовную жизнь, возводил храмы, среди них Свято-Никольский собор в Нью-Йорке. За духовно-административные таланты молодого епископа вскоре возвели в сан архиепископа.
Поместный собор Русской православной церкви открылся в Москве в августе 1917 года. На нем митрополита Тихона избрали Патриархом Московским и всея Руси.
Служение святого Тихона выпало на трудные времена для Церкви, против которой большевики вели жестокую борьбу. Раскол начался и в самой Церкви – часть духовенства поддержала советскую власть.
Патриарха арестовали, но через год вынуждены были выпустить, хотя продолжали открыто травить и пытались всячески отторгнуть от паствы. Даже дважды пытались убить.
Святитель Тихон, несмотря на гонения, продолжал принимать народ в Донском монастыре, где уединенно жил. Преследуемый и больной, он неизменно служил по воскресным и праздничным дням.
Патриарх скончался в день Благовещения Пресвятой Богородицы в 1925 году, на 60-м году жизни. По официальным данным, от сердечной недостаточности, хотя существует версия и об отравлении.
Прославление святителя произошло на Архиерейском Соборе Русской православной церкви в 1989-м, в день преставления Иоанна Богослова, в чем многие видят Божий промысл.
По церковному календарю 9 октября именины отмечают Афанасий, Александр, Владимир, Иван, Дмитрий, Ефрем, Николай и Тихон.
Материал подготовлен на основе открытых источников