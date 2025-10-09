https://sputnik-georgia.ru/20251009/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-9-oktyabrya-2025-295289582.html

Какой сегодня церковный праздник: 9 октября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 9 октября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 9 октября отмечают Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова 09.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-09T01:01+0400

2025-10-09T01:01+0400

2025-10-09T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251889431_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_cd9ccc8cce79323858f76cbab9a4c86d.jpg

По церковному календарю 9 октября отмечают день памяти cвятых Гедеона, Тихона и других. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иоанн БогословПо церковному календарю 9 октября отмечают Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова, единственного из 12 апостолов, который умер в глубокой старости своей смертью.Обстоятельства смерти апостола необычны и даже загадочны – Иоанн Богослов скончался в начале II века в Ефесе, предположительно, в возрасте 105 лет.По настоянию ученика Спасителя, семь самых близких его учеников, не осмелившись нарушить просьбу апостола, похоронили cвятого живым в крестообразной могиле, накрыв лицо платком. Однако тела Иоанна, когда вскрыли могилу через некоторое время, там не оказалось.По преданию, основанному на словах Иисуса, Иоанн Богослов был взят на небо живым, чтобы в дни царствования антихриста, непосредственно перед вторым пришествием Спасителя, вернуться на землю. Свидетельствуя о Христе, он примет за Него мученическую смерть от слуг сатаны.Судья ИзраильскийПо церковному календарю 9 октября поминают праведного Гедеона, судью Израильского, жившего в первой половине XI века до Рождества Христова.Родился будущий праведник в семье Иоаса из колена Манассиина в ветхозаветные времена. Господь, чтобы вразумить израильский народ, предал его за поклонение языческим богам в руки мадианитян. Ангел Господень явился к праведному Гедеону через семь трудных лет в угнетении и возвестил, что Господь избрал именно его, чтобы спасти народ Израиля от мадианитян и амаликитян.Тридцать тысяч человек собралось в войско Гедеона, но по велению Господа праведник оставил только 300 человек, с которыми одержал победу. Воодушевленный народ Израиля хотел Гедеона провозгласить царем, на что праведник ответил, что только Господь, явивший истинное чудо, будет владеть израильским народом.Гедеон, став судьей Израиля, в течение 40 лет мирно правил народом и дожил до глубокой старости.Патриарх Московский и всея РусиПо церковному календарю 9 октября отмечают день прославления одиннадцатого Патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). Его избрали после 196-летнего перерыва, после того как Петр Великий упразднил в 1721 году патриаршество, учредив взамен Священный Синод.Родился будущий Патриарх, в миру Василий, в 1865 году в семье потомственного священника в селе Клин Торопецкого уезда (ныне Тверская область). Закончив в Петербурге в 1888 году духовную академию, через три года он принял постриг с именем Тихон.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>Сначала служил в Польше инспектором Холмской духовной семинарии, затем епископом Алеутско-Аляскинской епархии в Америке, где помогал пастве налаживать духовную жизнь, возводил храмы, среди них Свято-Никольский собор в Нью-Йорке. За духовно-административные таланты молодого епископа вскоре возвели в сан архиепископа.Поместный собор Русской православной церкви открылся в Москве в августе 1917 года. На нем митрополита Тихона избрали Патриархом Московским и всея Руси.Служение святого Тихона выпало на трудные времена для Церкви, против которой большевики вели жестокую борьбу. Раскол начался и в самой Церкви – часть духовенства поддержала советскую власть.Патриарха арестовали, но через год вынуждены были выпустить, хотя продолжали открыто травить и пытались всячески отторгнуть от паствы. Даже дважды пытались убить.Святитель Тихон, несмотря на гонения, продолжал принимать народ в Донском монастыре, где уединенно жил. Преследуемый и больной, он неизменно служил по воскресным и праздничным дням.Патриарх скончался в день Благовещения Пресвятой Богородицы в 1925 году, на 60-м году жизни. По официальным данным, от сердечной недостаточности, хотя существует версия и об отравлении.Прославление святителя произошло на Архиерейском Соборе Русской православной церкви в 1989-м, в день преставления Иоанна Богослова, в чем многие видят Божий промысл.ИмениныПо церковному календарю 9 октября именины отмечают Афанасий, Александр, Владимир, Иван, Дмитрий, Ефрем, Николай и Тихон.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников