Лукашенко поздравил премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на местных выборах

09.10.2025

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с успешным проведением выборов в органы местного самоуправления. Правящая партия "Грузинская мечта" по предварительным итогам ЦИК набрала 81,689% голосов по всей Грузии, получив большинство во всех местных совещательных органах – сакребуло, а кандидаты на посты мэров от правящей силы одержали победу во всех 64 городах и районах в первом же туре. Глава государства подчеркнул твердое стремление Беларуси углублять отношения дружбы и сотрудничества с Грузией. Выборы в органы местной власти прошли 4 октября. Явка избирателей на муниципальных выборах в Грузии составила 40,93%. За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. По их оценке выборы прошли в спокойной и конкурентной среде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

