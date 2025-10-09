https://sputnik-georgia.ru/20251009/lukashenko-pozdravil-premera-gruzii-s-pobedoy-gruzinskoy-mechty-na-mestnykh-vyborakh-295314655.html
Лукашенко поздравил премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на местных выборах
Лукашенко поздравил премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на местных выборах
09.10.2025
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с успешным проведением выборов в органы местного самоуправления. Правящая партия "Грузинская мечта" по предварительным итогам ЦИК набрала 81,689% голосов по всей Грузии, получив большинство во всех местных совещательных органах – сакребуло, а кандидаты на посты мэров от правящей силы одержали победу во всех 64 городах и районах в первом же туре. Глава государства подчеркнул твердое стремление Беларуси углублять отношения дружбы и сотрудничества с Грузией. Выборы в органы местной власти прошли 4 октября. Явка избирателей на муниципальных выборах в Грузии составила 40,93%. За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. По их оценке выборы прошли в спокойной и конкурентной среде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
17:23 09.10.2025 (обновлено: 18:12 09.10.2025)
Лукашенко подчеркнул твердое стремление Беларуси углублять отношения дружбы и сотрудничества с Грузией
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с успешным проведением выборов в органы местного самоуправления.
Правящая партия "Грузинская мечта" по предварительным итогам ЦИК набрала 81,689% голосов по всей Грузии, получив большинство во всех местных совещательных органах – сакребуло, а кандидаты на посты мэров от правящей силы одержали победу во всех 64 городах и районах в первом же туре.
"Уверенная победа кандидатов "Грузинской мечты" является подтверждением их соответствия высоким стандартам ответственности, надежности и профессионализма, а также свидетельствует о широкой поддержке взятого Вами курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества", – говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул твердое стремление Беларуси углублять отношения дружбы и сотрудничества с Грузией.
"Полагаю, что народные избранники внесут весомый вклад в расширение белорусско-грузинских межрегиональных связей, будут способствовать реализации новых торгово-экономических и гуманитарных проектов", – отметил Лукашенко.
Выборы в органы местной власти прошли 4 октября. Явка избирателей на муниципальных выборах в Грузии составила 40,93%.
За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. По их оценке выборы прошли в спокойной и конкурентной среде.