На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за сентябрь

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной 09.10.2025

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии, по состоянию на 30 сентября 2025 года, составила 7,7 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного фонда Грузии. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются 1,7 миллиона человек. Из них выплаты получили 23,8 тысячи человек на сумму 105,8 миллиона лари. По информации агентства, в сентябре 2025 года общая доходность активов превысила 2 миллиарда лари. В этот период продолжает лидировать динамичный портфель. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 30 сентября 2025-го выглядит следующим образом: Основное различие между портфелями заключается в пропорциях глобальных акций. По состоянию на конец сентября, доля акций в динамичном портфеле составляла 53,1%, в сбалансированном – 35,7%, в консервативном – 18,9%. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

