Нападение на экс-партнера Иванишвили было инсценировкой: СГБ открыло новые детали

Нападение на экс-партнера Иванишвили было инсценировкой: СГБ открыло новые детали

09.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Сотрудники СГБ задержали бывшего заместителя директора Пенитенциарного департамента Специальной пенитенциарной службы Георгия Кемоклидзе по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями в деле об избиении в тюрьме бывшего партнера Иванишвили – Георгия Бачиашвили, которое оказалось инсценировкой. По информации, полученной Службой государственной безопасности, Кемоклидзе по предварительной договоренности с заключенным Георгием Бачиашвили ввел в его камеру двух специально отобранных заключенных, которые по предварительному сценарию должны были устроить имитацию физической расправы над Георгием Бачиашвили, чего на том этапе им не удалось сделать. После этого для доведения умысла до конца он завел в камеру Бачиашвили другого заключенного. Сразу после его прихода Георгий Бачиашвили, учитывая предыдущий опыт, без каких-либо аргументов обострил отношения с этим заключенным, что привело к небольшой драке между ними. "Конечной целью было использование распространенной информации в пользу Георгия Бачиашвили как для внутреннего пиара и против потерпевшего по его делу (Иванишвили – ред.), так же и в Страсбургском суде", – говорится в заявлении СГБ. По данным Службы государственной безопасности, у следствия есть доказательства, что по приказу Кемоклидзе в камеру Георгия Бачиашвили без какого-либо учета были поселены два заключенных, переведенные из другого пенитенциарного учреждения, которые провели в указанной камере вместе с Георгием Бачиашвили 10 дней. Также по приказу Кемоклидзе было отключено видеонаблюдение у входной двери камеры, чтобы не фиксировать вход и выход указанных лиц в камеру Бачиашвили, а после того, как они покинули ее, по поручению Кемоклидзе была полностью удалена видеозапись, отражающая совместное пребывание в камере вышеупомянутых двух заключенных и Георгия Бачиашвили. Суд в марте 2025 года признал Бачиашвили виновным в хищении около 9 тысяч биткоинов и легализации незаконных доходов, приговорив его к 11 годам лишения свободы, а уже в сентябре – к 4 годам и 6 месяцам по делу о незаконном пересечении границы. Второй приговор был поглощен большим сроком. В ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что после незаконного присвоения 8 986,86 биткоина Георгий Бачиашвили лично и через связанных лиц или компании приобрел различные активы, тем самым легализовав незаконно присвоенную криптовалюту. В мае 2025 года суд обязал Бачиашвили выплатить 9 тысяч биткоинов в пользу Иванишвили. Ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий как бывшему председателю Фонда соинвестирования. По версии следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда "ненадлежащим образом исполнял свои обязанности" в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

