Оппозиционный телеканал Грузии получил предупреждение из-за финансирования из-за рубежа

В апреле 2025 года парламент Грузии утвердил поправки в закон "О вещании", которые определили новые требования к новостям, передаваемым СМИ, зарегистрированным... 09.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям в письменной форме предупредила теле- и радиовещателей об ответственности за получение финансирования из-за рубежа. Предупреждение от комиссии получили телевещатели "Формула" и "Формула Мультимедиа", радиовещатели "Союз журналистов Голос народа", "Радио-ТВ Нори" и "Система Гамма", которых призвали прекратить получение финансирования от иностранной силы. Было установлено, что сумма, полученная "Формулой" от "Формула Мультимедиа", представляла собой ссуду. В свою очередь, сумма, полученная "Формула Мультимедиа" от INFINITY CV GROUP CY LTD, также представляла собой ссуду. "Исходя из того, что вышеуказанное финансирование вещатели получили после того, как 1 апреля 2025 года в закон Грузии "О вещании" вступили изменения и было запрещено прямое или косвенное финансирование вещателя от иностранной силы, при этом данное финансирование не подпадает под исключительные случаи, предусмотренные законом, Комиссия по коммуникациям в письменной форме предупредила "Формулу" и "Формула Мультимедиа" и обязала их прекратить получение финансирования от INFINITY CV GROUP CY LTD", – говорится в информации Комиссии. Новые нормы для СМИ В апреле 2025 года парламент Грузии утвердил поправки в закон "О вещании", которые определили новые требования к новостям, передаваемым СМИ, зарегистрированным в Грузии. Среди требований: 1) непредвзятость и точность при освещении новостей; 2) идентификация источников;3) обязательство в кратчайшие сроки исправлять ошибки. Теперь СМИ будут обязаны разделять факт и комментарий, а членам партий запрещено вести информационные выпуски, работать журналистами. Местные средства массовой информации также обязаны соблюдать баланс при освещении политического или другого спора, и им запретили высказывать поддержку политической партии, общественному или религиозному объединению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

