Папуашвили: попытка госпереворота 4 октября была спланирована из-за рубежа
Папуашвили: попытка госпереворота 4 октября была спланирована из-за рубежа
Грузинский народ научился распознавать "заклятых друзей" страны и более не доверяет фальшивым друзьям, считает спикер грузинского парламента 09.10.2025, Sputnik Грузия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Очевидно, что государственный переворот в Грузии 4 октября был спланирован и профинансирован из-за рубежа, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети X.
7 октября в министерство иностранных дел Грузии были приглашены аккредитованные послы для обсуждения событий 4 октября. После завершения голосования на муниципальных выборах участники акции протеста попытались ворваться в резиденцию президента, стремясь таким образом инициировать т.н. "передачу власти народу". Посол Германии Петер Фишер на встречу не явился. Власти Грузии заявили, что ответственность за попытку штурма президентской резиденции лежит на зарубежных покровителях радикальных сил в стране.
"Государственный переворот 4 октября был спланирован, профинансирован и организован из-за рубежа. Он был осуществлен местными радикалами, а их инструкторам была предоставлена возможность отрицать свою причастность к преступлению, что создало условия для иностранных организаторов, позволившие им избежать ответственности за произошедшее и отрицать свою причастность", – написал Папуашвили.
По его словам, десятилетиями западный мир пытался защитить себя от гибридных атак Советского Союза, известных как активные меры. По иронии судьбы, сами западные акторы ведут аналогичную политическую войну – наиболее явно против грузинского государства.
За последние четыре года т. н. механизм отрицания, по словам председателя парламента, стал основным инструментом постоянных и скрытых иностранных попыток свергнуть демократически избранное правительство Грузии.
"Иностранные парламентарии, члены Европарламента, неправительственные организации, финансируемые иностранными правительствами, эксперты и журналисты, связанные с иностранными правительствами, нападают на грузинские власти, призывают местных радикалов к свержению избранного правительства или способствуют иностранному финансированию внутренних беспорядков", – написал Папуашвили.
По его словам, никто не берет на себя ответственность за свои действия, а соответствующие посольства отрицают свою причастность.
"В субботу, когда толпа начала штурм президентского дворца в Тбилиси, многочисленные иностранные политики, "журналисты" и "эксперты", связанные с радикальной оппозицией, начали публиковать подстрекательские сообщения на международных медиаплатформах параллельно с событиями. Они писали, что якобы поддерживают "борьбу грузинского народа за демократию и свободу", – написал Папуашвили.
Он также отметил, что некоторые иностранные лидеры проявили мало дальновидности. Например, президент Молдовы Майя Санду, когда насилие достигло пика и толпа ворвалась в президентский дворец, написала, что ее мысли с грузинским народом, который борется за свободу и свое европейское будущее.
"Это заявление выглядит особенно странным из уст политика, который всего две недели назад бил тревогу о планах ее свержения извне", – подчеркнул Папуашвили.
Он отметил, что научился распознавать происки "заклятых друзей", и теперь население не доверяет фальшивым друзьям Грузии.
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы.
В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 30 участников акции и пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия продолжаются.