https://sputnik-georgia.ru/20251009/pochta-gruzii-put-ot-sovetskogo-proshlogo-k-novym-standartam---video-295322875.html

Почта Грузии: путь от советского прошлого к новым стандартам - видео

Почта Грузии: путь от советского прошлого к новым стандартам - видео

Sputnik Грузия

9 октября - Всемирный день почты. В последние годы "Почта Грузии" добилась доверия к своим услугам среди населения. Теперь это не только крупнейший почтовый... 09.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-09T20:00+0400

2025-10-09T20:00+0400

2025-10-10T12:34+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

"почта грузии"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0a/295322678_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c2305d116abc0a556511ddb977a691f.jpg

В 90-х и начале 2000-х годов, когда “Почта Грузии” переживала нелегкие времена после развала СССР и долго не могла наладить эффективную работу, граждане предпочитали пользоваться услугами представительств зарубежных компаний.Теперь "Почта Грузии" располагает сетью современных филиалов во всех городах и крупных поселках. Можно отправить посылку или письмо в любую страну, при этом не опасаясь за судьбу почтовых отправлений.В 2024 году "Почта Грузии" повысила тарифы на доставку посылок, но это было обоснованное решение в свете существующих реалий и растущих цен. Параллельно в стране продолжают работать DHL, FedEx, UPS и другие службы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, "почта грузии", видео