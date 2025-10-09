Почта Грузии: путь от советского прошлого к новым стандартам - видео
20:00 09.10.2025 (обновлено: 12:34 10.10.2025)
© video: Sputnik
9 октября - Всемирный день почты. В последние годы "Почта Грузии" добилась доверия к своим услугам среди населения. Теперь это не только крупнейший почтовый оператор в стране по своим масштабам, но и по объемам перевозок и почтовых отправлений.
В 90-х и начале 2000-х годов, когда “Почта Грузии” переживала нелегкие времена после развала СССР и долго не могла наладить эффективную работу, граждане предпочитали пользоваться услугами представительств зарубежных компаний.
Теперь "Почта Грузии" располагает сетью современных филиалов во всех городах и крупных поселках. Можно отправить посылку или письмо в любую страну, при этом не опасаясь за судьбу почтовых отправлений.
В 2024 году "Почта Грузии" повысила тарифы на доставку посылок, но это было обоснованное решение в свете существующих реалий и растущих цен. Параллельно в стране продолжают работать DHL, FedEx, UPS и другие службы.
