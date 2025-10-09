https://sputnik-georgia.ru/20251009/podarok-na-100-letie-ot-merii-tbilisi-poluchili-s-nachala-goda-62-cheloveka-295317695.html
Подарок на 100-летие от мэрии Тбилиси получили с начала года 62 человека
В рамках муниципальной программы, каждый пенсионер, житель Тбилиси, которому исполнилось 100 лет, получает от мэрии Тбилиси в подарок 10 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках программы поддержки долгожителей потратила 620 тысяч лари в период с января по июль 2025 года. В рамках муниципальной программы, каждый пенсионер, житель Тбилиси, которому исполнилось 100 лет, получает от мэрии Тбилиси в подарок 10 тысяч лари. До 2025 года подарок пенсионеры-долгожители получали в размере 1 тысячи лари. Согласно данным на сайте мэрии Тбилиси, всего подарок от мэрии получили 62 человека. Для получения подарка пенсионеры должны предоставить копию свидетельства о рождении, справку о постоянном проживании в Тбилиси и заявление в мэрию Тбилиси.
грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, пенсионер, долгожители
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках программы поддержки долгожителей потратила 620 тысяч лари в период с января по июль 2025 года.
В рамках муниципальной программы, каждый пенсионер, житель Тбилиси, которому исполнилось 100 лет, получает от мэрии Тбилиси в подарок 10 тысяч лари. До 2025 года подарок пенсионеры-долгожители получали в размере 1 тысячи лари.
Согласно данным на сайте мэрии Тбилиси, всего подарок от мэрии получили 62 человека.
Для получения подарка пенсионеры должны предоставить копию свидетельства о рождении, справку о постоянном проживании в Тбилиси и заявление в мэрию Тбилиси.