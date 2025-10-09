https://sputnik-georgia.ru/20251009/podarok-na-100-letie-ot-merii-tbilisi-poluchili-s-nachala-goda-62-cheloveka-295317695.html

Подарок на 100-летие от мэрии Тбилиси получили с начала года 62 человека

Подарок на 100-летие от мэрии Тбилиси получили с начала года 62 человека

Sputnik Грузия

В рамках муниципальной программы, каждый пенсионер, житель Тбилиси, которому исполнилось 100 лет, получает от мэрии Тбилиси в подарок 10 тысяч лари 09.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-09T23:23+0400

2025-10-09T23:23+0400

2025-10-10T00:12+0400

грузия

новости

общество

мэрия тбилиси

пенсионер

долгожители

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285783308_0:143:3078:1874_1920x0_80_0_0_8e69ab2d53c0e75b8f924e610b94bc1b.jpg

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках программы поддержки долгожителей потратила 620 тысяч лари в период с января по июль 2025 года. В рамках муниципальной программы, каждый пенсионер, житель Тбилиси, которому исполнилось 100 лет, получает от мэрии Тбилиси в подарок 10 тысяч лари. До 2025 года подарок пенсионеры-долгожители получали в размере 1 тысячи лари. Согласно данным на сайте мэрии Тбилиси, всего подарок от мэрии получили 62 человека. Для получения подарка пенсионеры должны предоставить копию свидетельства о рождении, справку о постоянном проживании в Тбилиси и заявление в мэрию Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, пенсионер, долгожители