Президент Федерации футбола Грузии возглавил комитет ФИФА

Параллельно с ФИФА президент и генеральный секретарь Федерации футбола Грузии продолжит свою деятельность в УЕФА 09.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили избран главой комитета технического развития ФИФА, сообщили в пресс-службе ФФГ. Это первый случай назначения представителя Грузии на эту должность. Комитет нацелен на поддержку ассоциаций стран-членов ФИФА и развитие футбола на всех уровнях. Он объединяет 24 представителя стран-членов ФИФА, в основном президентов различных национальных федераций. Деятельность этих комитетов определена на четырехлетний срок (с 2025 по 2029 год). На данном этапе в комитет входят 19 представителей стран-членов ФИФА. Параллельно с ФИФА президент и генеральный секретарь Федерации футбола Грузии продолжит свою деятельность в УЕФА. Бывший капитан Леван Кобиашвили провел за сборную Грузии 100 матчей. Он возглавляет Федерацию футбола страны с 2015 года. В третий раз его избрали главой ФФГ 4 февраля 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

