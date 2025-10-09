https://sputnik-georgia.ru/20251009/prezident-federatsii-futbola-gruzii-vozglavil-komitet-fifa-295316274.html
Президент Федерации футбола Грузии возглавил комитет ФИФА
Президент Федерации футбола Грузии возглавил комитет ФИФА
Параллельно с ФИФА президент и генеральный секретарь Федерации футбола Грузии продолжит свою деятельность в УЕФА 09.10.2025
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили избран главой комитета технического развития ФИФА, сообщили в пресс-службе ФФГ. Это первый случай назначения представителя Грузии на эту должность. Комитет нацелен на поддержку ассоциаций стран-членов ФИФА и развитие футбола на всех уровнях. Он объединяет 24 представителя стран-членов ФИФА, в основном президентов различных национальных федераций. Деятельность этих комитетов определена на четырехлетний срок (с 2025 по 2029 год). На данном этапе в комитет входят 19 представителей стран-членов ФИФА. Параллельно с ФИФА президент и генеральный секретарь Федерации футбола Грузии продолжит свою деятельность в УЕФА. Бывший капитан Леван Кобиашвили провел за сборную Грузии 100 матчей. Он возглавляет Федерацию футбола страны с 2015 года. В третий раз его избрали главой ФФГ 4 февраля 2023 года.
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили избран главой комитета технического развития ФИФА, сообщили в пресс-службе ФФГ.
Это первый случай назначения представителя Грузии на эту должность.
Комитет нацелен на поддержку ассоциаций стран-членов ФИФА и развитие футбола на всех уровнях. Он объединяет 24 представителя стран-членов ФИФА, в основном президентов различных национальных федераций.
Кроме того, генеральный секретарь ФФГ Давид Муджири войдет в состав Комитета по проведению соревнований среди мужских национальных сборных. Комитет отвечает за организацию турниров высокого уровня, а также за разработку формата и решение других организационных вопросов.
Деятельность этих комитетов определена на четырехлетний срок (с 2025 по 2029 год). На данном этапе в комитет входят 19 представителей стран-членов ФИФА.
Параллельно с ФИФА президент и генеральный секретарь Федерации футбола Грузии продолжит свою деятельность в УЕФА.
С 2023 года Кобиашвили стал членом исполнительного комитета УЕФА. Он также возглавляет Футбольный комитет УЕФА, членами которого являются ветераны футбола. Среди них легендарные Луиш Фигу, Деметрио Альбертини и Теодорос Загоракис.
Бывший капитан Леван Кобиашвили провел за сборную Грузии 100 матчей. Он возглавляет Федерацию футбола страны с 2015 года. В третий раз его избрали главой ФФГ 4 февраля 2023 года.