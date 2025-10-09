https://sputnik-georgia.ru/20251009/sgb-gruzii-nashlo-konspirativnuyu-kvartiru--svyazannuyu-so-vzryvchatkoy-s-ukrainy-295309387.html
СГБ Грузии: раскрыта новая конспиративная квартира в деле о ввозе гексогена в Грузию
СГБ Грузии: раскрыта новая конспиративная квартира в деле о ввозе гексогена в Грузию
12:36 09.10.2025 (обновлено: 12:50 09.10.2025)
Служба госбезопасности Грузии выяснила, что взрывчатку украинским гражданам передали сотрудники СБУ, следствие рассматривает две версии происшествия
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Служба государственной безопасности в рамках расследования по делу о ввозе гексогена раскрыло еще одну конспиративную квартиру, где хранились микросхемы и документы.
Как установило расследование, гражданин Украины Денис Журавлев, который был задержан по факту ввоза гексогена снимал квартиру в спальном районе Тбилиси, Глдани, где полиция после обыска нашла разные микросхемы, документы и деньги.
Ранее в деле фигурировала лишь одна квартира доставки взрывчатки – в центральном районе Тбилиси Авлабари.
В Грузии 11 сентября задержали двух граждан Украины. За день до этого грузовик с украинскими номерами въехал в страну через КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). В тайниках автомобиля обнаружили спрятанные 2,4 кг взрывчатого вещества гексоген.
Взрывчатое вещество гражданам Украины, передали сотрудники украинской спецслужбы СБУ.
По данным главы СГБ Мамуки Мдинарадзе, следствие отрабатывает две версии. Одна из них, и на данном этапе по его словам, она более правдоподобна, заключается в том, что он должен был остаться в Грузии и использован на акциях протеста в Тбилиси. Однако есть и версия, что он должен был отправиться в Россию, для проведения операции "Паутина - 2".