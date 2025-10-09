https://sputnik-georgia.ru/20251009/sgb-gruzii-nashlo-konspirativnuyu-kvartiru--svyazannuyu-so-vzryvchatkoy-s-ukrainy-295309387.html

СГБ Грузии: раскрыта новая конспиративная квартира в деле о ввозе гексогена в Грузию

СГБ Грузии: раскрыта новая конспиративная квартира в деле о ввозе гексогена в Грузию

Служба госбезопасности Грузии выяснила, что взрывчатку украинским гражданам передали сотрудники СБУ, следствие рассматривает две версии происшествия 09.10.2025

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Служба государственной безопасности в рамках расследования по делу о ввозе гексогена раскрыло еще одну конспиративную квартиру, где хранились микросхемы и документы.Как установило расследование, гражданин Украины Денис Журавлев, который был задержан по факту ввоза гексогена снимал квартиру в спальном районе Тбилиси, Глдани, где полиция после обыска нашла разные микросхемы, документы и деньги.Ранее в деле фигурировала лишь одна квартира доставки взрывчатки – в центральном районе Тбилиси Авлабари.В Грузии 11 сентября задержали двух граждан Украины. За день до этого грузовик с украинскими номерами въехал в страну через КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). В тайниках автомобиля обнаружили спрятанные 2,4 кг взрывчатого вещества гексоген.Взрывчатое вещество гражданам Украины, передали сотрудники украинской спецслужбы СБУ.По данным главы СГБ Мамуки Мдинарадзе, следствие отрабатывает две версии. Одна из них, и на данном этапе по его словам, она более правдоподобна, заключается в том, что он должен был остаться в Грузии и использован на акциях протеста в Тбилиси. Однако есть и версия, что он должен был отправиться в Россию, для проведения операции "Паутина - 2".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

