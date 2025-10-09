Грузия
Строить самый большой стадион в Тбилиси готовы три компании
Строительство планируется начать в апреле 2026 года близ Тбилисского международного аэропорта 09.10.2025, Sputnik Грузия
грузия
экономика
новости
батуми
тбилиси
борис пайчадзе
уефа
тбилисский международный аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24623/16/246231665_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_8f8ad18c7e85646fc3b4634647805329.jpg
батуми
тбилиси
Новости
ru_GE
11:53 09.10.2025
© photo: Sputnik / StringerФутбольный мяч на поле стадиона Михаила Месхи
Футбольный мяч на поле стадиона Михаила Месхи - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Заявки на участие в тендере на проектирование и строительство самого большого стадиона в Грузии для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч болельщиков, подали три компании.
Тендер на строительство нового стадиона IV категории УЕФА объявил Фонд муниципального развития Мининфраструктуры в Тбилиси в августе. Строительство планируется начать в апреле 2026 года близ Тбилисского международного аэропорта.
Согласно информации на странице тендера, заявки на участие подали грузинская компания "Анаги", грузино-азербайджанская компания "Макро констракшен", ООО "Иншаатчи" и турецкая компания YDA İNŞAAT.
При этом грузинская компания готова построить стадион за 850 миллионов лари, грузино-азербайджанская – за 789,4 миллиона лари, а турецкая – за 744,9 миллиона лари.
У грузинской и турецкой компаний есть уже опыт строительства стадионов. Компания "Анаги" построила стадион в Батуми, а YDA İNŞAAT – стадион в турецком городе Карабук.
Стадион станет современной многофункциональной ареной, где будут проводиться футбольные и регбийные матчи, концерты и другие местные и международные мероприятия. Стадион сможет принимать матчи Лиги чемпионов и другие матчи высокого уровня.
На стадионе также разместится общественный центр, включающий конференц-зал, выставочные залы, зоны отдыха, музей и торговые площади.
Новый стадион будет построен недалеко от аэропорта, рядом с исследовательским центром Лугара. Планируется спроектировать и построить новые транспортные узлы, которые гарантируют быстрый доступ к стадиону из разных частей города, обеспечивая пассажирам комфортное передвижение.
Концепция нового многофункционального стадиона разработана совместно с экспертами УЕФА.
Ранее сообщалось, что после завершения строительства нового стадиона Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году.
Сегодня самым большим стадионом Грузии является "Динамо Арена" – национальный стадион имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Он вмещает около 55 тысяч зрителей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
