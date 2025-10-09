В аэропорту Батуми встретили миллионного пассажира

https://sputnik-georgia.ru/20251009/v-aeroportu-batumi-vstretili-millionnogo-passazhira-295313511.html

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели обслужил уже миллионного пассажира за год, что является беспрецедентным событием в истории аэропорта, говорится в сообщении компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Миллионным пассажиром аэропорта Батуми оказался гражданин Германии Михал Натович, который находился с туристическим визитом в Грузии вместе с детьми. Его проводили на борт самолета символической церемонией. По расчетам TAV Georgia, к концу года пассажиропоток аэропорта Батуми побьет исторический рекорд и достигнет 1,2 миллиона человек. По данным за девять месяцев 2025 года в Батуми рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 32%, а по сравнению с допандемическим периодом – 90%. В августе 2025 года рост числа пассажиров был беспрецедентным. Впервые за всю историю существования аэропорта Батуми за один месяц он обслужил более 200 тысяч пассажиров (213 636 чел.). Кроме того, историческим был и конкретный день – 24 августа: в этот день аэропорт обслужил 9 тысяч пассажиров и 35 рейсов. Учитывая растущий пассажиропоток, авиакомпания TAV Georgia постоянно инвестирует в развитие инфраструктуры. В этом году завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы Батумского международного аэропорта, удвоено количество стоянок воздушных судов, а также закуплено новое оборудование. Также, для увеличения пропускной способности, в этом году планируется расширить зону приема пассажиров и зоны паспортного контроля в зоне прилета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

