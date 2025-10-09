https://sputnik-georgia.ru/20251009/v-nadvizhenii-rasskazali-chto-budet-v-sluchae-uprazdneniya-ikh-partii-v-gruzii-295310363.html

В "Надвижении" рассказали, что будет в случае упразднения их партии в Грузии

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Партия "Нацдвижение" ждет шагов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" для планирования дальнейших действий, заявила председатель партии Тинатин Бокучава. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в октябре правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обратится с Конституционный суд с требованием упразднения четырех крупных оппозиционных партий страны – "Единство – национальное движение", "Коалиция за перемены", коалиции "Сильная Грузия – Лело" и партии "За Грузию". При этом она не исключила, что "Грузинская мечта" не будет обращаться в Конституционный суд ради договоренностей с Западом. Причины упразднения Основанием для упразднения партий в правящей партии называют заключение следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности действовавшего в 2003-2012 годах режима. Комиссия установила, что "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария – за Грузию" препятствуют формированию здоровой политической системы в Грузии. По мнению комиссии, "вышедшие из недр "Национального движения" партии, такие как "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария – за Грузию", находятся в полной координации и коалиционном управлении с "Национальным движением". Также комиссия отмечает, что с 2012 года по настоящее время не выявила ни одного случая, когда "Национальное движение" и связанные с ним лица, исходя из государственных интересов Грузии, поддержали бы даже политически неприемлемую для них правящую силу. "Напротив, они приняли все меры для того, чтобы Грузия не получила безвизовый режим с Евросоюзом, не стала кандидатом в члены Евросоюза и не имела других достижений, полезных для страны и ее будущего. Более того, в соответствии с волей внешних сил, они вели и принимали участие в военной пропаганде, которая свирепствовала в Грузии в 2022 году и сегодня, в определенной степени, актуальна. Тем самым деструктивные силы обрекли Грузию на экзистенциальную угрозу и не приняли никакого участия в деле защиты общих государственных интересов", – говорится в отчете. Когда можно упразднить партию в Грузии Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее: свержение или насильственная смена конституционного строя власти; посягательство на независимость страны; нарушение территориальной целостности. Также суд может запретить партию, если она занимается или пропагандой войны либо насилия, или разжиганием национальной, региональной, религиозной либо социальной розни. Возможно ли возрождение "Нацдвижения"?На сегодняшний день у Конституционного суда есть возможность запретить партию, объявленная цель и суть деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель ранее запрещенной партии. Таким образом, это делает невозможным появление новой партии, в состав которой войдут лидеры упраздненных партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

