https://sputnik-georgia.ru/20251009/v-turtsii-nashli-drevnyuyu-grobnitsu--uchenye-ischut-podtverzhdenie-svyazi-s-gruzinskim-tsarem-295311066.html

В Турции нашли древнюю гробницу – ученые ищут подтверждение связи с грузинским царем

В Турции нашли древнюю гробницу – ученые ищут подтверждение связи с грузинским царем

Sputnik Грузия

В агентстве охраны культурного наследия Грузии приветствуют усилия турецких коллег, направленные на научное изучение крепости Артануджи, которая в прошлом... 09.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-09T17:57+0400

2025-10-09T17:57+0400

2025-10-09T17:57+0400

культура

грузия

новости

национальное агентство охраны культурного наследия

ашот куропалат

турция

восточная грузия

вахтанг горгасали

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/09/295310661_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_0caf763131c6b7b404f8d45b1106c453.jpg

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузинские специалисты считают, что для подтверждения версии турецких археологов об обнаружении в крепости Артануджи предполагаемого захоронения грузинского царя Ашота I Куропалата необходимы дополнительные исследования и лабораторный анализ, говорится в сообщении на сайте Национального агентства охраны культурного наследия Грузии. Археологическая экспедиция Ванского университета (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi) и Министерства культуры и туризма Турции в ходе раскопок в крепости-городе Артануджи под руинами церкви святых Петра и Павла обнаружила захоронение, которое, по их словам, может принадлежать великому грузинскому правителю Ашоту I Куропалату. Как отмечено в сообщении, специалисты Национального агентства охраны культурного наследия Грузии во главе с профессором Вахтангом Джапаридзе посетили место археологических раскопок, где турецкие коллеги ознакомили их с проводимыми исследованиями и последними находками, в том числе с обнаруженной гробницей. "С учетом того, что в гробнице не было останков и каких-либо надписей, грузинские исследователи считают, что для подтверждения принадлежности захоронения Ашоту Куропалату необходимы дополнительные исследования и анализ", – говорится в сообщении агентства. В агентстве приветствуют усилия турецких коллег, направленные на научное изучение крепости Артануджи, которая в прошлом являлась политическим центром исторической области Тао-Кларджети и сыграла важную роль в формировании грузинской государственности.Город-крепость Артануджи находится в исторической области Кларджети (современная Турция, провинция Артвин). Он был столицей грузинского царства в IX–X веках. С начала своего правления царь Ашот начал непримиримую борьбу за освобождение Картли от арабских захватчиков и, воспользовавшись ослаблением арабского халифата, Куропалату удалось изгнать неверных из Тбилиси. Через три года агрессия в отношении Грузии усилилась. Новый правитель халифата приказал арестовать Ашота, который вместе с семьей и малочисленной свитой отправился в Византию искать покровительства. На беглецов напали, когда они остановились у озера Паравани в Джавахети (на юге Грузии) на ночлег. Малочисленный отряд грузинских воинов был обречен, но Господь был милостив к Ашоту Куропалату и его воинам, и даровал им победу. В этой победе царь Ашот, увидев Божье знамение, решил остаться в Шавшет-Кларджети. В то время Южная Грузия переживала тяжелые времена – население, измученное невзгодами, приняло Ашота Куропалата с радостью. Ашот Куропалат обосновался в городе-крепости Артануджи, которую нашел в горах Кларджети и восстановил. Город-крепость, разрушенную арабами, некогда построил святой царь Вахтанг Горгасали (440-502). В крепости Ашот возвел церковь в честь первоверховных апостолов Петра и Павла, и там же подготовил для себя усыпальницу. Основоположник династии Багратионов Взойдя на престол Тао-Кларджети, одной из юго-западных областей современной Грузии, царь Ашот начал возрождать царство и смог завоевать расположение как своего народа, так и императора Византии, который в последствии пожаловал ему титул куропалата (почетная должность военачальника в древней Византии). По инициативе святого Григория Хандзтийского возобновилась церковно-монастырская жизнь. Все свое правление Ашот Куропалат боролся с арабскими завоевателями и защищал в Грузии христианскую веру. Возрождение Тао-Кларджети воодушевило всех. Правители всех разрозненных частей Грузии прилагали усилия для объединения страны, однако враг всячески этому препятствовал. Царь Ашот, готовясь к битве во время очередного нашествия арабов, отправился собрать войска, но в результате измены, основоположник царствующей династии Багратионов был предательски убит в одном из построенных им храмов. Произошло это в 829 году. Ашота Куропала похоронили в церкви имени Святых апостолов Петра и Павла в Артануджи. При жизни Ашот Куропалат построил на территории современной Грузии множество церквей и монастырей, однако почти все они были разрушены и до наших дней о них дошло мало сведений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

восточная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, грузия, новости, национальное агентство охраны культурного наследия, ашот куропалат, турция, восточная грузия, вахтанг горгасали