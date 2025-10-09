https://sputnik-georgia.ru/20251009/v-turtsii-nashli-drevnyuyu-grobnitsu--uchenye-ischut-podtverzhdenie-svyazi-s-gruzinskim-tsarem-295311066.html
В Турции нашли древнюю гробницу – ученые ищут подтверждение связи с грузинским царем
В Турции нашли древнюю гробницу – ученые ищут подтверждение связи с грузинским царем
Sputnik Грузия
В агентстве охраны культурного наследия Грузии приветствуют усилия турецких коллег, направленные на научное изучение крепости Артануджи, которая в прошлом... 09.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-09T17:57+0400
2025-10-09T17:57+0400
2025-10-09T17:57+0400
культура
грузия
новости
национальное агентство охраны культурного наследия
ашот куропалат
турция
восточная грузия
вахтанг горгасали
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/09/295310661_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_0caf763131c6b7b404f8d45b1106c453.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузинские специалисты считают, что для подтверждения версии турецких археологов об обнаружении в крепости Артануджи предполагаемого захоронения грузинского царя Ашота I Куропалата необходимы дополнительные исследования и лабораторный анализ, говорится в сообщении на сайте Национального агентства охраны культурного наследия Грузии. Археологическая экспедиция Ванского университета (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi) и Министерства культуры и туризма Турции в ходе раскопок в крепости-городе Артануджи под руинами церкви святых Петра и Павла обнаружила захоронение, которое, по их словам, может принадлежать великому грузинскому правителю Ашоту I Куропалату. Как отмечено в сообщении, специалисты Национального агентства охраны культурного наследия Грузии во главе с профессором Вахтангом Джапаридзе посетили место археологических раскопок, где турецкие коллеги ознакомили их с проводимыми исследованиями и последними находками, в том числе с обнаруженной гробницей. "С учетом того, что в гробнице не было останков и каких-либо надписей, грузинские исследователи считают, что для подтверждения принадлежности захоронения Ашоту Куропалату необходимы дополнительные исследования и анализ", – говорится в сообщении агентства. В агентстве приветствуют усилия турецких коллег, направленные на научное изучение крепости Артануджи, которая в прошлом являлась политическим центром исторической области Тао-Кларджети и сыграла важную роль в формировании грузинской государственности.Город-крепость Артануджи находится в исторической области Кларджети (современная Турция, провинция Артвин). Он был столицей грузинского царства в IX–X веках. С начала своего правления царь Ашот начал непримиримую борьбу за освобождение Картли от арабских захватчиков и, воспользовавшись ослаблением арабского халифата, Куропалату удалось изгнать неверных из Тбилиси. Через три года агрессия в отношении Грузии усилилась. Новый правитель халифата приказал арестовать Ашота, который вместе с семьей и малочисленной свитой отправился в Византию искать покровительства. На беглецов напали, когда они остановились у озера Паравани в Джавахети (на юге Грузии) на ночлег. Малочисленный отряд грузинских воинов был обречен, но Господь был милостив к Ашоту Куропалату и его воинам, и даровал им победу. В этой победе царь Ашот, увидев Божье знамение, решил остаться в Шавшет-Кларджети. В то время Южная Грузия переживала тяжелые времена – население, измученное невзгодами, приняло Ашота Куропалата с радостью. Ашот Куропалат обосновался в городе-крепости Артануджи, которую нашел в горах Кларджети и восстановил. Город-крепость, разрушенную арабами, некогда построил святой царь Вахтанг Горгасали (440-502). В крепости Ашот возвел церковь в честь первоверховных апостолов Петра и Павла, и там же подготовил для себя усыпальницу. Основоположник династии Багратионов Взойдя на престол Тао-Кларджети, одной из юго-западных областей современной Грузии, царь Ашот начал возрождать царство и смог завоевать расположение как своего народа, так и императора Византии, который в последствии пожаловал ему титул куропалата (почетная должность военачальника в древней Византии). По инициативе святого Григория Хандзтийского возобновилась церковно-монастырская жизнь. Все свое правление Ашот Куропалат боролся с арабскими завоевателями и защищал в Грузии христианскую веру. Возрождение Тао-Кларджети воодушевило всех. Правители всех разрозненных частей Грузии прилагали усилия для объединения страны, однако враг всячески этому препятствовал. Царь Ашот, готовясь к битве во время очередного нашествия арабов, отправился собрать войска, но в результате измены, основоположник царствующей династии Багратионов был предательски убит в одном из построенных им храмов. Произошло это в 829 году. Ашота Куропала похоронили в церкви имени Святых апостолов Петра и Павла в Артануджи. При жизни Ашот Куропалат построил на территории современной Грузии множество церквей и монастырей, однако почти все они были разрушены и до наших дней о них дошло мало сведений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
восточная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/09/295310661_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_da09257236cfacf428308eda7d38985e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
культура, грузия, новости, национальное агентство охраны культурного наследия, ашот куропалат, турция, восточная грузия, вахтанг горгасали
культура, грузия, новости, национальное агентство охраны культурного наследия, ашот куропалат, турция, восточная грузия, вахтанг горгасали
В Турции нашли древнюю гробницу – ученые ищут подтверждение связи с грузинским царем
В агентстве охраны культурного наследия Грузии приветствуют усилия турецких коллег, направленные на научное изучение крепости Артануджи, которая в прошлом являлась политическим центром исторической области Тао-Кларджети
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузинские специалисты считают, что для подтверждения версии турецких археологов об обнаружении в крепости Артануджи предполагаемого захоронения грузинского царя Ашота I Куропалата необходимы дополнительные исследования и лабораторный анализ, говорится в сообщении на сайте Национального агентства охраны культурного наследия Грузии.
Археологическая экспедиция Ванского университета (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi) и Министерства культуры и туризма Турции в ходе раскопок в крепости-городе Артануджи под руинами церкви святых Петра и Павла обнаружила захоронение, которое, по их словам, может принадлежать великому грузинскому правителю Ашоту I Куропалату.
Как отмечено в сообщении, специалисты Национального агентства охраны культурного наследия Грузии во главе с профессором Вахтангом Джапаридзе посетили место археологических раскопок, где турецкие коллеги ознакомили их с проводимыми исследованиями и последними находками, в том числе с обнаруженной гробницей.
"С учетом того, что в гробнице не было останков и каких-либо надписей, грузинские исследователи считают, что для подтверждения принадлежности захоронения Ашоту Куропалату необходимы дополнительные исследования и анализ", – говорится в сообщении агентства.
В агентстве приветствуют усилия турецких коллег, направленные на научное изучение крепости Артануджи, которая в прошлом являлась политическим центром исторической области Тао-Кларджети и сыграла важную роль в формировании грузинской государственности.
Город-крепость Артануджи находится в исторической области Кларджети (современная Турция, провинция Артвин). Он был столицей грузинского царства в IX–X веках.
Царь Ашот – правитель Тао-Кларджетского княжества (Юго-Западная Грузия) и основоположник династии Багратиони. Как повествует грузинская летопись "Картлис Цховреба" (Житие Картли), Ашот – старший сын великого князя Картли (Восточная Грузия) – Адарнасе, стал правителем Картли в 786 году.
С начала своего правления царь Ашот начал непримиримую борьбу за освобождение Картли от арабских захватчиков и, воспользовавшись ослаблением арабского халифата, Куропалату удалось изгнать неверных из Тбилиси.
Через три года агрессия в отношении Грузии усилилась. Новый правитель халифата приказал арестовать Ашота, который вместе с семьей и малочисленной свитой отправился в Византию искать покровительства.
На беглецов напали, когда они остановились у озера Паравани в Джавахети (на юге Грузии) на ночлег. Малочисленный отряд грузинских воинов был обречен, но Господь был милостив к Ашоту Куропалату и его воинам, и даровал им победу.
В этой победе царь Ашот, увидев Божье знамение, решил остаться в Шавшет-Кларджети.
В то время Южная Грузия переживала тяжелые времена – население, измученное невзгодами, приняло Ашота Куропалата с радостью.
Ашот Куропалат обосновался в городе-крепости Артануджи, которую нашел в горах Кларджети и восстановил. Город-крепость, разрушенную арабами, некогда построил святой царь Вахтанг Горгасали (440-502).
В крепости Ашот возвел церковь в честь первоверховных апостолов Петра и Павла, и там же подготовил для себя усыпальницу.
Основоположник династии Багратионов
Взойдя на престол Тао-Кларджети, одной из юго-западных областей современной Грузии, царь Ашот начал возрождать царство и смог завоевать расположение как своего народа, так и императора Византии, который в последствии пожаловал ему титул куропалата (почетная должность военачальника в древней Византии).
По инициативе святого Григория Хандзтийского возобновилась церковно-монастырская жизнь.
Все свое правление Ашот Куропалат боролся с арабскими завоевателями и защищал в Грузии христианскую веру. Возрождение Тао-Кларджети воодушевило всех. Правители всех разрозненных частей Грузии прилагали усилия для объединения страны, однако враг всячески этому препятствовал.
Царь Ашот, готовясь к битве во время очередного нашествия арабов, отправился собрать войска, но в результате измены, основоположник царствующей династии Багратионов был предательски убит в одном из построенных им храмов. Произошло это в 829 году.
Ашота Куропала похоронили в церкви имени Святых апостолов Петра и Павла в Артануджи.
При жизни Ашот Куропалат построил на территории современной Грузии множество церквей и монастырей, однако почти все они были разрушены и до наших дней о них дошло мало сведений.