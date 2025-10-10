Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251010/295321803.html
Главреду Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения
Главреду Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения
Sputnik Грузия
Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца 10.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-10T11:37+0400
2025-10-10T12:22+0400
в мире
россия
новости
политика
азербайджан
дмитрий киселев
баку
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/1d/294330936_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ec418527cdf11f05b97847ffe4e6af1.jpg
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, сообщают РИА Новости. 30 июня власти Азербайджана безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
азербайджан
баку
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/1d/294330936_272:0:1712:1080_1920x0_80_0_0_99143592d31f2825008253f310705834.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, новости, политика, азербайджан, дмитрий киселев, баку
в мире, россия, новости, политика, азербайджан, дмитрий киселев, баку

Главреду Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения

11:37 10.10.2025 (обновлено: 12:22 10.10.2025)
© photo: SputnikИгорь Картавых и Евгений Белоусов
Игорь Картавых и Евгений Белоусов - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2025
© photo: Sputnik
Подписаться
Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, сообщают РИА Новости.
30 июня власти Азербайджана безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.
Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0