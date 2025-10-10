https://sputnik-georgia.ru/20251010/295321803.html

Главреду Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения

Главреду Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения

Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца 10.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, сообщают РИА Новости. 30 июня власти Азербайджана безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

